VIDEO Veliki neredi u Bugarskoj zbog uvođenja eura: Letjele su boce, kamenje, palili kontejnere

Piše Ivan Jukić,
Foto: Dimitar Kyosemarliev

Bugari na ulicama! Prosvjedi protiv proračuna i eura prerasli u bunt protiv korupcije. Sukobi s policijom, poruke protiv elite, traže ostavke i kazne za političare

Deseci tisuća građana izašli su u ponedjeljak na ulice Sofije i brojnih drugih bugarskih gradova, prosvjedujući protiv nacrta državnog proračuna za 2026. godinu, prvog koji bi trebao biti denominiran u eurima, valuti koju Bugarska planira uvesti 1. siječnja.

Oko polovice građana protivi se ulasku u eurozonu, strahujući da će nova valuta ugroziti suverenitet države i poslužiti kao izgovor za rast cijena. Prosvjedi su ubrzo prerasli u širi bunt protiv političkog establišmenta, kojega prosvjednici optužuju za korupciju, klijentelizam i netransparentno upravljanje javnim financijama.

Sukobi u Sofiji i poruke protiv elite

U glavnom gradu dio prosvjednika sukobio se s policijom ispred sjedišta vladajućih stranaka, gađajući snage sigurnosti kamenjem, bocama i pirotehničkim sredstvima.

Simboli nezadovoljstva jasno su artikulirani: na zgrade Vlade u Sofiji projicirane su velike lisice kao poziv na kazneni progon političara poput Delyana Peevskog, koji je pod američkim sankcijama prema Zakonu Magnitsky, te bivšeg premijera Bojka Borisova.

Transparenti i povici “Ostavka!”, “Mafija!” i “Zaustavite krađe u proračunu!” odjekivali su centrom Sofije, ali i Plovdivom, Varnom, Burgasom i drugim gradovima. Prosvjed je uživo prenošen na društvenim mrežama, privlačeći pozornost Bugara izvan zemlje.

Organizatori iz oporbe, ali nezadovoljstvo šire

Oporbena koalicija Nastavljamo s promjenama – Demokratska Bugarska ponovno je odigrala ključnu organizacijsku ulogu, kao što je činila i ranije. Međutim, ovog puta prosvjedi su, prema ocjenama komentatora, prerasli stranačku dinamiku i postali izraz dubinskog nezadovoljstva građana političkim sustavom.

Iako je premijer Rossen Željazkov krajem studenoga najavio povlačenje nacrta proračuna, dokument do 1. prosinca nije službeno povučen niti je o njemu raspravljala Narodna skupština. Vladina većina nastavila je pregovore sa sindikatima i poslovnim sektorom.

Kritičari upozoravaju na rast poreza, širenje već ionako preglomaznog javnog aparata te manjak transparentnosti oko raspodjele rashoda. Boje se i  mogućeg političkog pogodovanja pojedincima bliskim vlasti.

Incidenti i optužbe za provokacije

Kasno navečer u Sofiji su izbili izolirani incidenti u kojima su sudjelovale maskirane skupine nepoznatih pojedinaca. Oni su izazvali sukobe ispred sjedišta Peevskijeve stranke i vandalizirali urede GERB-a. Organizatori prosvjeda tvrde da riječ o provokatorima čiji je cilj diskreditirati mirne demonstracije.

Kako piše Bloomberg, razmjeri pobune u bugarskim gradovima nisu viđeni desetljećima. Iako je početni povod bio proračun, prosvjedi su poprimili dublje značenje, zahtjev za prekid netransparentnog upravljanja državnom kasom i veću političku odgovornost.

