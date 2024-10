VIDEO Tisuće Ukrajinaca bježe iz Kupjanska pred navalom ruskih snaga. Napadi su sve jači

Julija Baibak nije mogla podnijeti više nijedan ruski zračni napad na svoju četvrt prije nego što je evakuirala svoje roditelje iz opkoljenog ukrajinskog grada Kupjanska.

"Došla sam (svojim roditeljima) sva blijeda, plačući i prestrašena i rekla: 'Ili ćete otići ili će nas sve ovdje pobiti'", rekla je u četvrtak, pomažući majci koja je u invalidskim kolicima da uđe u automobil.

Baibak i njezini roditelji među tisućama su ljudi koji ovaj tjedan moraju napustiti Kupjansk i nekoliko okolnih naselja pred navalom ruskih snaga na taj strateški važan grad na sjeveroistoku Ukrajine.

Foto: Volodymyr Pavlov

Ukrajinske snage ponovno su preuzele kontrolu nad Kupjanskom šest mjeseci nakon što su ga Rusi zauzeli u invaziji koja je počela u veljači 2022., ali je izložen sve intenzivnijim napadima kako Moskva jača ofenzivu duž duge istočne fronte.

Dalje na jugu, ruske snage napreduju selo po selo u industrijskoj Donjeckoj oblasti kako bi zaprijetili drugim ključnim tranzitnim središtima koja opskrbljuju dobar dio ukrajinskih istočnih snaga.

Stanovnici Kupjanska s kojima je Reuters razgovarao rekli su da nisu mogli spavati zbog redovite ruske vatre širom tog područja, stotinjak kilometara istočno od Harkiva, drugog najvećeg ukrajinskog grada.

U nekim područjima ruske snage približile su se na svega četiri kilometra od rubova grada, rekao je guverner regije Oleh Sjniehubov za ukrajinsku televiziju ovaj tjedan.

Foto: Vyacheslav Madiyevskyy

Rekao je da je naredio evakuaciju zbog konstantnog ruskog granatiranja koje je previše otežalo popravke lokalne elektroenergetske, toplinske i vodovodne mreže.

U razgovoru s novinarima u Harkivu u četvrtak, rekao je da je prioritet evakuirati svo civilno stanovništvo s lijeve obale rijeke Oskil, odnosno oko 4000 ljudi.

Devedesetogodišnja Hana Zorina, koja već drugi put napušta Kupjansk nakon što se vratila prošlog proljeća, rekla je da je isprva izgledalo da će se ondje moći živjeti. "Tada su stvari došle do točke da se moralo reći: 'To je to - kraj.'"