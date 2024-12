VIDEO Tko je koga zvao na kavu i zašto su se sreli: Ovako sve pokušava objasniti Ivana Kekin

BLAGDANSKO BLJEŠTAVILO

VIDEO Najčarobnije božićno drvce je u New Yorku! Visoko je 22 metra i ima 50.000 lampica Najprepoznatljiviji simbol Božića u New Yorku je božićno drvce golemih razmjera, a svake godine zablista ispred Rockefeller Centra na Manhattanu. Na svojoj poziciji bliješti od 4. prosinca, a visoko je 22,5 metra. Na njemu se nalazi oko 8 km žice s više od 50.000 šarenih LED lampica, dok vrh krasi trodimenzionalna zvijezda prekrivena Swarovski kristalima, prenosi Reuters. Tradicija je započela 1931. kada su radnici na gradilištu Rockefeller centra postavili jednostavno božićno drvce, visoko svega šest metara. No, tek je 1933. postavljeno prvo službeno drvce kao dio božićne proslave. Stablo će svijetliti svakodnevno od 6 do 12 sati, dok će na Božić svijetliti svih 24 sata.

