VIDEO Tomašević otvorio Centar dobrodošlice za migrante: 'Tu će moći dobiti važne informacije...'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i predstavnica Agencije UN-a za izbjeglice (UNHCR-a) u Hrvatskoj Anna Rich u četvrtak su otvorili One stop shop - centralnu točku za informiranje izbjeglica i migranata, odnosno Centar dobrodošlice u Petrinjskoj ulici. Rich i Tomašević potpisali su i sporazum o suradnji Grada Zagreba i UNHCR-a u radu Centra dobrodošlice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:38 Zagreb: Gradonačelnik Tomašević i predstavnica UNHCR-a Anna Rich na otvorenju centra One stop shop potpisali Sporazum o suradnji | Video: 24sata/Marko Lukunić/PIXSELL

Rich je istaknula da je to prvi centar u Hrvatskoj i naglasila da partnerstvo s Gradom Zagrebom nije samo formalno nego je i čvrsto obećanje u daljnjoj izgradnji uključivog društva te izvanredan primjer za ostale gradove i općine koji treba slijediti. One stop shop odnosno Centar dobrodošlice će na adresi Petrinjska 31 raditi u ponedjeljak, srijedu i petak od 8 do 16 sati, a utorkom i četvrtkom od 10 do 18 sati.

Tomašević je izrazio zadovoljstvo otvaranjem Centra dobrodošlice za informiranje stranih radnika s dozvolom boravka i rada, ali i ostalih skupina stranaca u Hrvatskoj, primarno tražitelja i tražiteljica međunarodne zaštite te osoba kojima je odobrena međunarodna ili privremena zaštita.

Zagreb: Gradonačelnik Tomašević i predstavnica UNHCR-a Anna Rich na otvorenju centra One stop shop potpisali Sporazum o suradnji | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

To će biti jedna u nizu mjera politika integracije i dobrodošlice u Zagrebu, a vjeruje da će tim putem ići i drugi gradovi jer se u cijeloj Hrvatskoj povećava broj stranih radnika i radnica.

Tomašević je naveo i da se ljudi koji dolaze u Hrvatsku suočavaju s dosta složenim administrativnim procedurama, s jezičnim barijerama i s različitim nesigurnostima te je Centar dobrodošlice mjesto gdje će moći dobiti njima važne informacije - o njihovim pravima, obavezama i drugome što im može olakšati rad u Zagrebu.

U Centru dobrodošlice će tako, primjerice, moći dobiti informacije gdje učiti hrvatski jezik. Država stranim radnicima izdaje dozvole za boravak i rad, međutim, njih oko dvije trećine slabo govori hrvatski jezik. U Zagrebu je oko 20.000 stranih radnika, a njih oko 13.000 slabo govori hrvatski jezik, a ključan korak za njihovu integraciju je poznavanje hrvatskog jezika.

Zagreb: Gradonačelnik Tomašević i predstavnica UNHCR-a Anna Rich na otvorenju centra One stop shop potpisali Sporazum o suradnji | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zato je, kaže Tomašević, Grad Zagreb pokrenuo tečajeve hrvatskog jezika za strane radnike koji se provode kroz Školu stranih jezika SUVAG-a a provode ih i različite druge organizacije.

No, naglasio je, integracijska politika primarno mora biti vođena od države pa vjeruje da će država, uz ostalo, pokrenuti organiziranje tečajeva hrvatskog jezika, ali i poslodavci, jer to bi trebala biti i njihova obveza.

Zagreb: Gradonačelnik Tomašević i predstavnica UNHCR-a Anna Rich na otvorenju centra One stop shop potpisali Sporazum o suradnji | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Gradonačelnik Tomašević osudio je fizičke napade na strane radnike u Zagrebu u zadnjih nekoliko tjedana i mjeseci podsjetivši da su to osudile i sve relevantne političke stranke te da je to bitno jer strani radnici i radnice su važan dio zagrebačkog i hrvatskog gospodarstva.

Apsolutno je, kaže, neprihvatljivo da zbog toga što su došli raditi te imaju sve dozvole za rad i boravak imaju bilo kakve neugodnosti, a kamoli da ih se fizički napada. Tomašević je rekao i da policija radi na tome, da je većina počinitelja identificirana te da će biti najoštrije kažnjeni.