zahvalio Zagrepčanima
VIDEO Tomašević se oglasio nakon prvog dana štrajka
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević oglasio se nakon prvog dana štrajka u Zagrebu i zahvalio građanima na strpljenju i odgovornom ponašanju. Tomašević je poručio da su zahvaljujući građanima gužve tijekom dana bile minimalne, unatoč velikim problemima u javnom prijevozu. "Hvala vam što ste danas pokazali strpljenje. Zahvaljujući vašem odgovornom ponašanju, gužve su bile minimalne. Nastavak štrajka očekujemo i sutra te vas molim da se i dalje držite svih dosadašnjih preporuka kako bismo opet sutra na cestama izbjegli velike gužve", napisao je Tomašević na društvenim mrežama.