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zahvalio Zagrepčanima

VIDEO Tomašević se oglasio nakon prvog dana štrajka

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević oglasio se nakon prvog dana štrajka u Zagrebu i zahvalio građanima na strpljenju i odgovornom ponašanju. Tomašević je poručio da su zahvaljujući građanima gužve tijekom dana bile minimalne, unatoč velikim problemima u javnom prijevozu. "Hvala vam što ste danas pokazali strpljenje. Zahvaljujući vašem odgovornom ponašanju, gužve su bile minimalne. Nastavak štrajka očekujemo i sutra te vas molim da se i dalje držite svih dosadašnjih preporuka kako bismo opet sutra na cestama izbjegli velike gužve", napisao je Tomašević na društvenim mrežama.

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Tomašević o štrajku VIDEO
Tomašević o štrajku | Video: Tomislav Tomašević/Facebook
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Od 500 buseva i tramvaja u Zagrebu danas vozilo njih tri!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Samo dva od 200 tramvaja i samo jedan od 300 autobusa vozili su zagrebačkim ulicama zbog štrajka. Građani su se snalazili bajs biciklima, taksijima i vlakovima. U Holdingu kažu da su neke podružnice skoro normalno radile, a da je najveći problem Čistoća koja radi samo interventne odvoze dok se ostali otpad počeo gomilati. Aleksandar Vučić više nije srpski predsjednik. Podnio je ostavku kako bi mogao sudjelovati na parlamentarnim izborima. "Nema većeg izazova od igranja kompetitivne utakmice protiv najboljih na svijetu", kaže uoči Španjolske izbornik Slaven Bilić. Hrvatski premijer Andrej Plenković komentirao je novi maksimirski stadion i poručio kako treba naći novo rješenje.

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Od 500 buseva i tramvaja u Zagrebu danas vozilo njih tri! VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Od 500 buseva i tramvaja u Zagrebu danas vozilo njih tri! | Video: 24sata/Video
VANJSKI BAZENI TEK NAGODINU

VIDEO U Bjelovaru se otvaraju najmodernije terme u Hrvatskoj - pogledajte cijene ulaznica

U kompleksu je pet unutarnjih i pet vanjskih bazena, među kojima i olimpijski, četiri saune, teretana, sportski i rekreacijski sadržaji te restoran. Vanjski bazeni otvorit će se tek iduće godine u svibnju jer je sada prehladno. Tri sata kupanja radnim danom stajat će sedam eura, a cjelodnevna ulaznica 16 eura radnim danom, odnosno 21 euro vikendom i blagdanom. Umirovljenici, osobe s invaliditetom, branitelji, studenti i srednjoškolci za tri sata kupanja u prijepodnevnim satima platit će pet eura. Cjelodnevna obiteljska ulaznica za dvoje odraslih i dvoje djece stajat će 44 eura radnim danom, odnosno 56 eura vikendom i blagdanom.

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Wellovar VIDEO
Wellovar | Video: 24sata/pixsell
AFERA NAKAZE

VIDEO U sudnici pustili snimku urlanja o nakazama. Pogledajte reakciju Anne Dujić na to...

Na Općinskom sudu u Karlovcu nastavlja se suđenje Anni Dujić, kćeri bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, zbog prijetnji i pokušaja prisile prema policajki. Slučaj je poznat kao 'Afera Nakaze', koju je snimila ekipa RTL-a Danas tijekom velikog požara u Skradinu u ljeto 2024. godine. U sudnici su pustili i snimku incidenta. Pogledajte kako je reagirala Anna Dujić dok se gledalo 'urlanje'...

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Anna Dujić na sudu VIDEO
Anna Dujić na sudu | Video: 24sata Video
PUTNIKA IMA

VIDEO Ivan je 'uskočio' umjesto ZET-a i vozi ljude do bolnice: 'Pomoći ću koliko god treba'

Što se mene tiče, ja ću voziti po voznom redu ZET-ovog busa koji prolazi pored KB Dubrava, poručio je za N1 Ivan Kaspret iz firme Kaspret Travel. On je odlučio priskočiti u pomoć građanima koji i trebaju prijevoz od okretišta Dubrava do KB Dubrava dok traje štrajk radnika ZET-a."Jučer sam bio na putu, u Međugorju. U povratku sam vidio da će biti štrajk u Zagrebu i odlučio pomoći kome treba prijevoz do bolnice", rekao je.

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Ivan Kaspret VIDEO
Ivan Kaspret | Video: N1 Televizija
MOTIVACIJSKI GOVOR

VIDEO Sindikalni vođa poručio radnicima: 'Kleknemo li danas, klekli smo sljedećih 30 godina'

ZAGREB - Mumin Hodžić, predstavnik i pregovarač sindikata u podružnici Čistoća/Zagrebački holding, održao je u ponedjeljak motivacijski govor za radnike Čistoće. U jutarnjem obraćanju im je poručio da ne posustaju. 'Kleknemo li danas, klekli smo narednih 30 godina. Zatvorili smo budućnost djeci', rekao je Hodžić

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Radnici Čistoće u štrajku VIDEO
Radnici Čistoće u štrajku | Video: 24sata Video

OSTALO

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