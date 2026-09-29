VIDEO Tomašević se oglasio nakon prvog dana štrajka

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Od 500 buseva i tramvaja u Zagrebu danas vozilo njih tri! Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Samo dva od 200 tramvaja i samo jedan od 300 autobusa vozili su zagrebačkim ulicama zbog štrajka. Građani su se snalazili bajs biciklima, taksijima i vlakovima. U Holdingu kažu da su neke podružnice skoro normalno radile, a da je najveći problem Čistoća koja radi samo interventne odvoze dok se ostali otpad počeo gomilati. Aleksandar Vučić više nije srpski predsjednik. Podnio je ostavku kako bi mogao sudjelovati na parlamentarnim izborima. "Nema većeg izazova od igranja kompetitivne utakmice protiv najboljih na svijetu", kaže uoči Španjolske izbornik Slaven Bilić. Hrvatski premijer Andrej Plenković komentirao je novi maksimirski stadion i poručio kako treba naći novo rješenje.

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