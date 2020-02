Video: Trajekt Lastovo kroz valove i buru probija se do Visa

S obzirom na kaos koji je jučer bura prouzročila na jadranskoj obali, vjerujemo da na pučini svejedno nije bilo ni najiskusnijim moreplovcima.

Kako je izgledalo upravljati trajektom usred takvog nevremena vidjeti možete na snimci koju je jučer snimio Damir Jerkov.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Bilo je tu i ljuljanja i valjanja, bilo je svega, ali nitko od putnika nije previše grintao. Ipak su Višani jedna posebna vrsta ljudi, ispričao je za 24sata Damir Jerkov, inicijator svojevrsnog fan kluba posvećenog ovom brodu “M7t Lastovo”.

Išao je iz Splita za Vis, uobičajena ruta, unatoč tramuntani od 50-ak čvorova. More je bilo konstantno 4-5, a ispred Visa dobra 5-ica. U povratku smo morali ići skroz do Maslinice i oko Šolte jer su vjetar i more još pojačali. Sve u svemu, jako zanimljivo i dinamično putovanje, ispričao je za Morski.hr Damir Jerkov,

Podsjetimo, zbog bure se jučer nasukao i tanker 'Rinella M' koji je plovio pod talijanskom zastavom. Zbog snažnih udara bure popucala je užad kojim je tanker bio vezan te se nasukao u kaštelanskom zaljevu, kod otočića Barbarinca.

Srećom, tanker se nasukao nakon što je iz njega istovaren teret pa nije postojala mogućnost zagađenja mora.