VIDEO Tramvaj ispao iz tračnica kraj Zapadnog: 'Kolona je sve do Črnomerca, pravi je kaos'

ZAGREB - Tramvaj je ispao iz tračnica u utorak na križanju Hanuševe i Republike Austrije. Ogromna je gužva u okolnim ulicama i seže sve do zgrade Plive kraj Črnomerca jer se sve tu slijeva u jednu traku. Radnici ZET-a su doveli i dizalicu no pitanje je kad će ga uspjeti vratiti na mjesto. Rekao nam je to u utorak ujutro čitatelj, koji je s ostalim Zagrepčanima zapeo u gužvi. O svemu su se kratko oglasili i iz ZET-a. - Zastoj tramvajskog prometa na raskrižju Jagićeva/Hanuševa. Linija 2 u oba smjera prometuje preusmjereno preko Trga bana Jelačića, dok linija 1 umjesto na Zapadni kolodvor prometuje do Črnomerca - objavili su iz ZET-a i dodali kako će sve novosti stavljati na svoje i stranice Zagrebačkog holdinga.