Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u ponedjeljak da je Europska unija spremna „pružiti dodatnu pomoć” Kolumbiji, koju je pogodio snažan potres.
VIDEO Više od 130 poginulih u Kolumbiji, stotine ozlijeđenih, pomoć stiže iz sve više zemalja
- Najmanje 132 osobe su poginule, više od 480 je ozlijeđeno, a vlasti strahuju da će broj žrtava rasti jer su ljudi još zarobljeni pod ruševinama.
- U pet gradova proglašen je crveni alarm, najmanje 86 zgrada se urušilo, sedam zračnih luka obustavilo je rad, a u Caliju se najmanje 188 ljudi vodi kao nestalo.
- Najteže je pogođena Pereira i kolumbijska "osovina kave", ista regija koju je 1999. pogodio razoran potres u kojem je poginulo gotovo 1200 ljudi.
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Razmjeri katastrofe vidljivi su diljem pogođenog područja. Prema podacima Kolumbijskog udruženja glavnih gradova, u pet gradova proglašen je crveni alarm, najmanje 86 zgrada potpuno se urušilo, a sedam zračnih luka privremeno je obustavilo rad. Samo u Caliju najmanje 188 osoba vodi se kao nestalo, objavio je gradonačelnik.
U Pereiri su spasilačke službe nakon gotovo šest sati uspjele evakuirati 16 ljudi koji su ostali zarobljeni u kabinama gradske žičare nakon potresa.
Pomoć Kolumbiji najavile su i Sjedinjene Američke Države. State Department objavio je da će osigurati 15,5 milijuna dolara za privremeni smještaj, hranu, zaštitu stanovništva i procjenu posljedica potresa. Američko veleposlanstvo u Bogoti također je priopćilo da aktivno pomaže američkim državljanima koji se nalaze u pogođenim područjima.
Potres je posebno teško pogodio takozvanu kolumbijsku „osovinu kave“, planinsko i gospodarski važno područje poznato po proizvodnji kave. Ista regija bila je teško pogođena i razornim potresom 1999. godine, u kojem je poginulo gotovo 1200 ljudi, prenosi CNN.
Najmanje 132 osobe poginule su u snažnom potresu koji je pogodio Kolumbiju, jednom od najjačih u toj zemlji posljednjih godina. Vlasti su proglasile izvanredno stanje, a strahuje se da bi broj žrtava mogao dodatno rasti jer se vjeruje da su ljudi još uvijek zarobljeni ispod ruševina.
Najveći broj žrtava zabilježen je u Pereiri, gradu u poznatoj kolumbijskoj regiji uzgoja kave, dok su teško pogođeni i okolni gradovi te područje Valle del Cauca. Pereira, koja se nalazi oko 55 kilometara od epicentra, pretrpjela je i neke od najtežih materijalnih šteta.
Epicentar potresa bio je u blizini mjesta San José del Palmar u pokrajini Chocó. Tamošnji gradonačelnik León Fabio Marín Moncada izjavio je kako, unatoč oštećenim cestama i prekidu prometnih veza, na tom području nije bilo poginulih ni ozlijeđenih.
Prema posljednjim podacima kolumbijskog Udruženja glavnih gradova, u potresu je ozlijeđeno više od 480 ljudi, prenosi BBC.
Bogota otvorila šest centara za prikupljanje pomoći
Gradonačelnik Bogote Carlos F. Galán objavio je da je u glavnom gradu otvoreno šest centara za prikupljanje donacija za najteže pogođene gradove, među kojima su Pereira, Manizales, Cali i Quibdó.
"Potrebni su pitka voda, deke, pokrivači, madraci, nekvarljiva hrana, proizvodi za osobnu higijenu i pribor za prvu pomoć", napisao je Galán na X-u.
Pozvao je stanovnike Bogote da se uključe u akciju pomoći.
"Molim vas, ako možete donirati, učinite to", poručio je.
EU reagirala na katastrofu u Kolumbiji
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u ponedjeljak da je Europska unija spremna „pružiti dodatnu pomoć” Kolumbiji, koju je pogodio snažan potres.
„Večeras je srce Europe uz kolumbijski narod nakon strašnog potresa u regiji Choco. Već smo mobilizirali Copernicus, naš satelitski sustav, kako bismo olakšali akcije spašavanja”, objavila je Ursula von der Leyen na društvenim mrežama. „I spremni smo pružiti dodatnu pomoć.”
Najmanje 111 ljudi poginulo je, a 87 je ozlijeđeno u snažnom potresu koji je u ponedjeljak rano ujutro pogodio zapadnu Kolumbiju, prema zadnjim službenim podacima.
Predsjednik Abelardo De La Espriella objavit će tijekom dana uvođenje izvanrednog stanja nakon potresa jačine 7,4 prema Richteru koji je prouzročio velika razaranja, osobito u turističkoj regiji kave te u Caliju, trećem po veličini gradu u zemlji.
Prema podacima Američkog geološkog zavoda, potres se dogodio na dubini od 107 kilometara u blizini grada San Josea del Palmara u Chocou, rijetko naseljenoj pokrajini na kolumbijskoj pacifičkoj obali, a osjetio se u velikim gradovima diljem zemlje.
Potres se osjetio i u susjednim zemljama Venezueli, Ekvadoru i Panami.