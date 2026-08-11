VIDEO Više od 130 poginulih u Kolumbiji, stotine ozlijeđenih, pomoć stiže iz sve više zemalja

RAZMJERI KATASTROFE

Razmjeri katastrofe vidljivi su diljem pogođenog područja. Prema podacima Kolumbijskog udruženja glavnih gradova, u pet gradova proglašen je crveni alarm, najmanje 86 zgrada potpuno se urušilo, a sedam zračnih luka privremeno je obustavilo rad. Samo u Caliju najmanje 188 osoba vodi se kao nestalo, objavio je gradonačelnik.

U Pereiri su spasilačke službe nakon gotovo šest sati uspjele evakuirati 16 ljudi koji su ostali zarobljeni u kabinama gradske žičare nakon potresa.

Pomoć Kolumbiji najavile su i Sjedinjene Američke Države. State Department objavio je da će osigurati 15,5 milijuna dolara za privremeni smještaj, hranu, zaštitu stanovništva i procjenu posljedica potresa. Američko veleposlanstvo u Bogoti također je priopćilo da aktivno pomaže američkim državljanima koji se nalaze u pogođenim područjima.

Potres je posebno teško pogodio takozvanu kolumbijsku „osovinu kave“, planinsko i gospodarski važno područje poznato po proizvodnji kave. Ista regija bila je teško pogođena i razornim potresom 1999. godine, u kojem je poginulo gotovo 1200 ljudi, prenosi CNN.