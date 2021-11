Katastrofa. Izašli smo na ulicu slavili i plesati. Jedan tren sam vidio nasmijanu dječicu i roditelje, a nakon toga mrtve ljude. Ovo je tragedija, rekao je Shawn Reilly, gradonačelnik gradića Waukeshe, 30 kilometara zapadno od Milwaukeeja, gdje je crveni SUV pregazio i usmrtio najmanje petero.

Ozlijeđeno je još najmanje 40 ljudi, među njima ima i dosta djece.

Na društvenim mrežama pojavile su se i snimke strašnog incidenta.

Na jednoj od njih vidi se jureći crveni SUV kako prolazi kraj rasplesane djevojčice. Prošao je ni metar od nje. Kasnije se zabio u masu ljudi i gazio ih je.

Pogledajte video: Crveni SUV projurio je kraj curice

Wisconsin: Ozlijeđeno 12ero djece

Najmanje 12 djece je u bolnici.

Daniel Thompson, šef policije, rekao je kako je čovjek koji je bio za volanom u pritvoru.

Ranije je potvrđeno kako je na njega policija i zapucala.

Svjedoci su rekli kako je vozač bio muškarac. Još nije poznato je li ovo učinio namjerno.

Waukesha: S poda sam digao krvavi saksofon

Očevici kažu kako se zabio u grupu ljudi među kojima je bilo jako puno djece. Trebao je to biti veseo dan za zajednicu Waukeshe, parada koja je lani odgođena zbog korone. Na ulicu su izašli djeca i roditelji, vatrogasci, plesni zborovi...

Sve se pretvorilo u katastrofu.

- Gledao sam sina kako prolazi u paradi. On je bio na bubnjevima. U tom trenutku projurio je crveni Ford. Ljudi su samo padali. Potrčao sam prema sinu, bojao sam se u kakvom ću ga stanju zateći. Na sreću, stajao je sa strane. Neozlijeđen. Ovo je užasno. Gdje god se okrenem, nasilje. S poda sam digao krvavi saksofon - ispričao je za New York Times Jason Kellner (49).

Terorizam? Policija još ne želi reći

Policija u Wisconsinu još nije objavila detalje incidenta koji je bio u 17 sati po lokalnom vremenu niti ima li veze s terorizmom.

Drugi svjedok rekao je kako je prvo mislio da ljudi navijaju i vesele se. No brzo je shvatio kako su to vriskovi.

- Gledao sam paradu s obitelji. Kad sam čuo u daljini nešto kao navijanje. No to su ljudi vrištali. Neki su bili na podu. Nisu se micali. Najgora stvar koju sam ikad vidio - rekao je Tyler Kotlarek (28), prenosi New York Times.