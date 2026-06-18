VIDEO Trenutak udara u zgradu u Moskvi: Dron oštetio neboder

NEVRIJEME U ZAGREBU

VIDEO Ni vjetar i kiša ih ne ometaju: Sve na Trgu porušeno, ali navijači spremni čekaju Za zagrebačku i karlovačku regiju u srijedu je bio upaljen žuti meteoalarm zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena, najavio je DHMZ. Navijači na Trgu bana Josipa Jelačića spremni su za utakmicu Hrvatske i Engleske. Vjetar je na Trgu sve porušio, a morali su prekinuti i glazbu zbog kiše.

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