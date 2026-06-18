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ODJEKNULA EKSPLOZIJA

VIDEO Trenutak udara u zgradu u Moskvi: Dron oštetio neboder

Objavljena je snimka koja prikazuje trenutak udara ukrajinske bespilotne letjelice u stambeni neboder u Moskvi tijekom jutrošnjeg napada. Na videu se najprije čuje zvuk drona koji leti nisko iznad naselja, a potom slijedi izravan udar u više katove zgrade i eksplozija. Nakon udara iz objekta se počeo dizati gusti dim, dok su snimke s terena zabilježile posljedice napada. Istodobno su ukrajinske snage ponovno pogodile moskovsku rafineriju nafte, a zračni promet na više moskovskih aerodroma bio je obustavljen.

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Snimka očevidca prikazuje trenutak udara ukrajinskog drona u stambenu zgradu u Moskvi VIDEO
Snimka očevidca prikazuje trenutak udara ukrajinskog drona u stambenu zgradu u Moskvi | Video: 24sata/reuters
SJAJNE SCENE

VIDEO Delirij na ulicama Gane nakon velike pobjede na SP-u!

GANA - Prekrasne snimke dolaze iz Gane gdje su navijači na ulicama slavili kasni gol svoje reprezentacije u važnoj pobjedi protiv Paname. U 95. minuti je Yirenkyi zabio gol i bacio u trans navijače "crnih zvijezda". Gana sljedeću utakmicu igra protiv Engleske i navijači su uvjereni kako neće izgubiti susret te da Gana puno toga može na ovom Mundijalu.

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Navijači Gane slave pobjedu Crnih zvezda nad Panamom VIDEO
Navijači Gane slave pobjedu Crnih zvezda nad Panamom | Video: 24sata/reuters
GOL ZA IZJEDNAČENJE

VIDEO Euforija na Trgu nakon gola Muse u posljednjim sekundama poluvremena

Vraćamo se u posljednjim sekundama poluvremena, i to nakon sjajne akcije koja je dovela do gola Muse za 2-2. Na Trgu bana Josipa Jelačića nastala je euforija i ogromno slavlje okupljenih.

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Pogledajte euforiju na Trgu nakog gola Muse za izjednačenje na kraju prvog poluvremena VIDEO
Pogledajte euforiju na Trgu nakog gola Muse za izjednačenje na kraju prvog poluvremena | Video: Luka Safundžić/24sata
VAL EMOCIJA

VIDEO Pogledajte reakciju s Trga na obranu Livakovića i gol nakon ponovljenog penala

Sudac Clement Turpin pokazao je na bijelu točku u devetoj minuti. Engleska je povela protiv Hrvatske, ali tek iz ponovljenog pokušaja Harryja Kanea. Na Trgu bana Josipa Jelačića jedan je trenutak bio val oduševljenja, a samo minutu nakon razočarenja.

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Reakcija s Trga na obranu Livakovića i gol Kanea VIDEO
Reakcija s Trga na obranu Livakovića i gol Kanea | Video: Luka Safundžić/24sata
NEVRIJEME U ZAGREBU

VIDEO Ni vjetar i kiša ih ne ometaju: Sve na Trgu porušeno, ali navijači spremni čekaju

Za zagrebačku i karlovačku regiju u srijedu je bio upaljen žuti meteoalarm zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena, najavio je DHMZ. Navijači na Trgu bana Josipa Jelačića spremni su za utakmicu Hrvatske i Engleske. Vjetar je na Trgu sve porušio, a morali su prekinuti i glazbu zbog kiše.

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Vjetar ometa gledanje utakmice u Zagrebu VIDEO
Vjetar ometa gledanje utakmice u Zagrebu | Video: Luka Safundžić/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Na nogama je cijela Hrvatska! U SAD stigla zastava teška 90 kila

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Nešto manje od 60 minuta ostalo je do početka prve utakmice vatrenih na svjetskom prvenstvu protiv Engleske nu Dallasu, uhićen prvi časnik koji je upravljao katamaranom u Splitskim vratima, izvanredni otkaz direktoru financija HOO-a Zlatku Mežnariću...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Na nogama je cijela Hrvatska! U SAD stigla zastava teška 90 kila VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Na nogama je cijela Hrvatska! U SAD stigla zastava teška 90 kila | Video: 24sata/Video

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