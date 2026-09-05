PROSVJED U ZAGREBU
VIDEO Trg 'pun ko šipak'. Pogledajte prosvjed za Liku
Velika prosvjedna povorka krenula je nešto iza 11 sati s Tomislavca prema Trgu bana Jelačića gdje će se u 12 sati održati prosvjed ''Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku'' u organizaciji Građanske inicijative "Gospić je naš dom" zbog desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada na gospićkom području. Prosvjednici ogrnuti hrvatskim zastavama, svoje nezadovoljstvo pokazuju zviždanjem i transparentima, poput: "Miči to!", "Ne dam da te ruše ljudi bez duše", "Dosta je", "Prodali ste zemlju za Judine škude, poslušnici mafije, izdajnici rodne grude", "Ova bojna čuva Liku".