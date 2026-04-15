VIDEO Trump zamolio Kinu da Iranu ne šalje oružje: 'Rat bi uskoro mogao završiti...'

KAO U CRTIĆU

VIDEO Magyar uočio Orbana na balkonu: 'Ma, što on to čita!?' Lider Tsize Péter Magyar, koji je na nedjeljnim izborima odnio premoćnu pobjedu nad Fideszom Viktora Orbána, u srijedu je stigao u predsjedničku palaču u Budimpešti na razgovor s mađarskim predsjednikom Tamásom Sulyokom, gdje se raspravljalo o formiranju nove vlade na čijem će čelu biti Magyar. Tijekom obilaska predsjedničke palače, a koji je netko pokraj Magyara snimao kamerom, budući premijer je primijetio bivšeg premijera Viktora Orbána na balkonu u susjednoj zgradi, sjedištu premijera. Orbán je, kako se čini, nešto čitao... "Ma, što on to čita?", pitao se.

Kopiranje linka