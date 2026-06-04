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'BILA JE I HITNA POMOĆ'

VIDEO Tukli mladića u centru Zagreba, policija sve istražuje: 'Njih više ga je mlatilo nogama'

ZAGREB Čitatelj nam je poslao snimku na kojoj se nekoliko muškaraca potuklo na Cvjetnom trgu. Razlog sukoba još nije poznat, no čitatelj koji je svjedočio događaju govori kako je njih više nogama udaralo drugog muškarca. Drugi čitatelj nam je ispričao kako je vidio Hitnu pomoć i mladića s manjim ozljedama glave. Zagrebačka policija potvrdila je da su dojavu o sukobu zaprimili oko 3.20 sati te da provode kriminalističko istraživanje.

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Tučnjava u centru Zagreba VIDEO
Tučnjava u centru Zagreba | Video: čitatelj/24sata
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Ivan Strinić podijelio priču o nestalom Messijevom dresu: 'Nisam bio na tom okupljanju'

Hrvatski nogometaš i bivši reprezentativac, Ivan Strinić, prisjetio se situacije kada je skoro dobio Messijev dres nakon utakmice na Svjetskom prvenstvu 2018. Što ga je spriječilo, pogledajte u videu na YouTubeu

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Ivan Strinić podijelio priču o nestalom Messijevom dresu: 'Nisam bio na tom okupljanju' VIDEO
Ivan Strinić podijelio priču o nestalom Messijevom dresu: 'Nisam bio na tom okupljanju' | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Gianluca je tragično stradao nakon što ga je udarila kobila

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Gianluca, trener jahanja i vrsni potkivač konja, tragično je stradao nakon što ga je kobila udarila, Posavec saznao nepravomoćnu presudu, Hrvatska je među deset članica EU s najvišom inflacijom, sve je više priča o fentanilu, stigli novi ročnici u Požegu...

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Gianluca je tragično stradao nakon što ga je udarila kobila VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Gianluca je tragično stradao nakon što ga je udarila kobila | Video: 24sata/Video
DHMZ UPOZORAVA

VIDEO Na nebu iznad Zagreba snimio dugu prije svitanja: Prizor je zapravo uvod u kaos

Naš čitatelj snimio je jutros, tik prije izlaska sunca, fascinantan prizor duge na tmurnom i još mračnom nebu koji ostavlja bez daha. No, DHMZ je već izdao posebno upozorenje zbog mogućih poplava i grmljavinskih nevremena koja prijete dijelu zemlje u idućim satima. Meteorolozi savjetuju građanima pojačan oprez jer bi se mirno, ali oblačno jutro ubrzo moglo pretvoriti u opasno nevrijeme popraćeno obilnim oborinama.

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Duga na zagrebačkoj obilaznici VIDEO
Duga na zagrebačkoj obilaznici | Video: čitatelj/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi 24sata': Uhitili boksača Martinjaka, pozadina kadrovskih smjena u Zagrebu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Velike kadrovske promjene u Gradu Zagrebu, iz kojeg kažu da smjene nemaju veze s neposluhom oko blokade i dočeka rukometaša. Uhićen boksač Martinjak. Banožić na sudu s dvije nove odvjetnice. Prijavili vlasnika pizzerije u Drnišu, gdje je radio ubijeni Luka. Inflacija blago usporila.

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'240 sekundi 24sata': Uhitili boksača Martinjaka, pozadina kadrovskih smjena u Zagrebu VIDEO
'240 sekundi 24sata': Uhitili boksača Martinjaka, pozadina kadrovskih smjena u Zagrebu | Video: 24sata/Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi 24sata': Ucjena, zapaljeni auti i detalji filmskog bijega s plahtama u V. Gorici

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Plahte su popustile pod njihovim bijegom, a samo 12 sati kasnije već su bili u rukama policije. Župan Kožić osuđen zbog ručka doktorima. Uhićen i Lazar Dojković zbog mita nogometnom sucu koji je policajac. Grgić opet gradonačelnik Nove Gradiške. Kaotično stanje u Bejrutu

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'240 sekundi 24sata': Ucjena, zapaljeni auti i detalji filmskog bijega s plahtama u V. Gorici VIDEO
'240 sekundi 24sata': Ucjena, zapaljeni auti i detalji filmskog bijega s plahtama u V. Gorici | Video: 24sata/Video

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