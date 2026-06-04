'BILA JE I HITNA POMOĆ'
VIDEO Tukli mladića u centru Zagreba, policija sve istražuje: 'Njih više ga je mlatilo nogama'
ZAGREB Čitatelj nam je poslao snimku na kojoj se nekoliko muškaraca potuklo na Cvjetnom trgu. Razlog sukoba još nije poznat, no čitatelj koji je svjedočio događaju govori kako je njih više nogama udaralo drugog muškarca. Drugi čitatelj nam je ispričao kako je vidio Hitnu pomoć i mladića s manjim ozljedama glave. Zagrebačka policija potvrdila je da su dojavu o sukobu zaprimili oko 3.20 sati te da provode kriminalističko istraživanje.