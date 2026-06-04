VIDEO Tukli mladića u centru Zagreba, policija sve istražuje: 'Njih više ga je mlatilo nogama'

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Gianluca je tragično stradao nakon što ga je udarila kobila Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Gianluca, trener jahanja i vrsni potkivač konja, tragično je stradao nakon što ga je kobila udarila, Posavec saznao nepravomoćnu presudu, Hrvatska je među deset članica EU s najvišom inflacijom, sve je više priča o fentanilu, stigli novi ročnici u Požegu...

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