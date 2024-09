VIDEO Tužni radnici mrkopaljske pilane: 'Hranila nas je, a sad je više nema, ne znamo što dalje'

Jak miris paljevine osjeća se u mrkopaljskom zraku i dan nakon ogromnog požara, koji je u nedjelju posljepodne progutao pilanu u ovom pitoresknom mjestu s oko tisuću stanovnika. Riječ je o najstarijoj pilani u Hrvatskoj, ovorenoj još 40-ih godina prošlog stoljeća, koja je, da tuga bude veća, temeljito obnovljena prije točno godinu dana.

Požar je u nedjelju buknuo iznenada, plamen se protezao petanestak metara u zrak, gusti se dim velikom brzinom širio čitavim krajem. Vatrogasci i policija odmah su pohitali prema dimu, jednako tako i mnogi Mrkopaljci. Njihove crne slutnje su se, nažalost, obistinile čim su došli do pilane - sa suzama u očima mogli su samo nijemo svjedočiti katastrofi kakvu ovaj kraj ne pamti. U kratkome roku vatra je progutala pogon koji desetljećima hrani ovaj kraj.

- Dogodila se jedna ogromna tragedija. Prizor je, kao što vidite, apokaliptičan. Jučer je zasigurno bio dan koji će najcrnjim slovima ostati zapisan u povijesti općine Mrkopalj. Vjerujte mi, nije bilo čovjeka koji jučer ovdje nije pustio suzu - kazao je mrkopaljski načelnik Josip Brozović. Među prvima je stigao na požarište te ni sam nije mogao suspregnuti suze.

Na dojavu oko 14.30 sati reagiralo je četrdesetak vatrogasaca, mrkopaljksih, ali i iz okolnih goranskih naselja te JVP-a Delnice i Rijeka. Zajedničkim snagama uspjeli su zaustaviti širenje požara, koji je zbog sirovine i građe smještene u krugu pilane mogao biti vrlo opasan. Nažalost, samoj pilani nije bilo spasa, plamen je probio krovište i vanjske dijelove zgrade te progutao sve što je bilo u unutrašnjosti.

Ukupna šteta će tek biti procijenjena, no nedvojbeno je ogromna. Vlasnik pilane Branko Liker ju procjenjuje na najmanje pet milijuna eura.

- Došao sam u pilanu odmah nakon poziva radnika iz kotlovnice i peletarnice, nakon što su nazvali policiju i vatrogasce. U sat i pol sve je izgorjelo, i sad nam je u potpunosti ugrožena proizvodnja vezana uz pilanu. S radom može nastaviti samo peletarnica. Okvirno, šteta je najmanje pet milijuna eura, procjenjuje Liker. Čitav je ponedjeljak proveo s istražiteljima na terenu, utvrđujući točan uzrok požara. Odgovor na to pitanje očekuje se tijekom tjedna, no prve naznake kažu da se, moguće, radi o tehničkom uzroku.

No, osim što je materijalna šteta ogromna, mještani su zabrinuti za svoju buduću egzistenciju. U pilani radi 80-ak ljudi, često i po više članova iste obitelji. Supružnici Ljubica i Milan Matić takav su slučaj.

- Strašno je to što se dogodilo. Vatrogasci su jako brzo došli, ali, nažalost, nije bilo spasa. Požar je sve progutao, svi novi strojevi su se, doslovno, istopili - kažu nam Matići. Ljubica je iz ovoga kraja, živjeli su u Rijeci, a u Mrkopalj trajno doselili 2018. godine, i odmah se zaposlili u pilani.

- Ovdje smo počeli živjeti jedan miran, ispunjen život kakav smo željeli. Na poslu nije bilo stresa, vlasnici pilane su divni ljudi, puni razumijevanja, i velikog srca. Izašli su nam ususret i kad smo se razboljeli - prvo supruga, koja je oboljela od karcinoma, a onda i ja. Brinuli smo hoćemo li ostati bez posla, no vlasnici su nam rekla da za brigu nema mjesta, da nas radna mjesta čekaju kad ozdravimo. I nisu pomogli samo nama nego i ostalim radnicima - poznati su po nesebičnoj, dugogodišnjoj pomoći svima kojima ona treba, pa čak i općini. Zato se nadamo da će sad netko pomoći njima - kaže nam Milan.

Ne znaju, dodaju, što će i kako dalje.

- Neki od pomoćnih pogona su 'preživjeli', poput peletarnice i sušione, i tu će se možda moći raditi, ali ništa još ne znamo. Nadamo se da će se pogon moći obnoviti, doslovno dići iz pepela, jer ako pilana, ne daj bože, poklekne, pokleknut će cijelo gospodarstvo ovog kraja, vjerujte nam! Ova pilana temelj je svega što drži ovaj kraj i ljude - ističu Matići.

Čeka ih, kažu, duga i teška zima, kakve su uobičajene u ovom kraju, no ova će, znaju, biti još teža.

- Ovdje se teško živi, teški su uvjeti, sve morate sami - nemamo ni Crveni križ koji bi pomogao starijima, bar s dostavom toplih obroka. Treba kupiti drva, djeci osigurati sve za školu, fakultete, bez prihoda će zima radnicima pilane biti teža nego obično. Srećom, svi smo ovdje kao jedna velika obitelj pa si pomažemo, a imamo i najboljeg načelnika ikad, stvarno se trudi i bori s vjetrenjačama da nam svima bude bolje. Iskreno se nadamo obnovi pilane, jer ona nam je sve - kažu Matići.

Dobra vijest jest da se načelnik Brozović u ponedjeljak čuo sa županom primorsko-goranskim Zlatkom Komadinom , koji je obećao pomoć Županije.

- Čuli smo se jutros, i planiramo sutra održati sastanak svi skupa s vlasnikom, kako bi vidjeli što ćemo i kako dalje. Šteta je ogromna, riječ je o europskim, i sredstvima Vlade pa vjerujem da je velik dio opreme osiguran. To nam daje nadu da će se sve dati obnoviti, no obnova će sigurno trajati godinu dana. No moramo biti optimisti, kaže Brozović. Javili su se odmah, dodaje, i mnogi obrtnici i poduzetnici iz kraja, također nudeći pomoć.

Što čeka radnike, još se ne zna.

- Činjenica je da vlasnici imaju pogon i u Fužinama pa bi se dio radnika mogao prebaciti tamo, dok će neki sigurno ostati u mrkopaljskoj peletarni, sušari i kotlovnici, do daljnjega. Nažalost, neki će vjerojatno neko vrijeme završiti na burzi, no svi zajedno dat ćemo sve od sebe i učiniti sve što se može. Najviše posla trenutno je oko čišćenja požarišta, zaključuje načelnik. Zahvaljuje i medijima što ovoj temi daju prostora jer je, zaključuje, zaista bitna za Mrkopalj, ali i cijeli Gorski kotar