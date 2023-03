Snimka iz Zadra: Par se okupao u moru koje je bilo 12 stupnjeva

Dvoje Zadrana odlučilo se na hrabar potez na ovom lošem i hladnom vremenu.

Naime, muškarac i žena uskočili su u more u kupaćim kostimima i okupali se kao usred ljeta.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Temperatura mora u Zadru iznosi tek oko 12 °C.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Danas u unutrašnjosti pretežno oblačno, a na Jadranu promjenjivo uz sunčana razdoblja. Mjestimice će padati kiša, u gorju i snijeg, javlja DHMZ.

U Dalmaciji lokalno može biti pljuskova praćenih grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, još u noći u gorju i jak sjeveroistočni.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a na južnom dijelu većinom umjereno jugo. Prema večeri vjetar u slabljenju.

Najniža jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, a na Jadranu uglavnom od 6 do 11 °C. Najviša dnevna između 4 i 9, u gorju ponegdje niža, a na moru od 12 do 16 °C.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

