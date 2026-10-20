VIDEO Udarac narkokartelima: Pali s više od 3,5 tona kokaina

OPASNO U KALIFORNIJI

VIDEO Panika na obali: El Niño 'doveo' morske pse i kitopsine Snažan El Niño doveo je neobične goste do kalifornijske obale: morske pse čekićare, kitopsine, mante i leteće ribe. Toplije more pogoduje i ribolovcima. Jedna je tvrtka ove godine ulovila 5000 žutoperajnih tuna, a lani samo dvije. Na plažama su pronađena i prva zabilježena gnijezda morskih kornjača na zapadnoj obali SAD-a. Stručnjaci su jaja sklonili u akvarij kako bi ih zaštitili od oluje. No toplo more ima i opasnu stranu: ugrožava šume algi, važna staništa brojnih vrsta. Morski toplinski val i uragani donijeli su velike valove koji su uništavali kuće i odnosili pijesak s plaža. Kalifornija je proglasila izvanredno stanje, a stručnjaci očekuju povratak uobičajenih uvjeta nakon prolaska El Niña.

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