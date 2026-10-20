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SUMNJIVI BROD

VIDEO Udarac narkokartelima: Pali s više od 3,5 tona kokaina

Kolumbijska mornarica zaplijenila je više od 3,5 tona kokaina na gliseru u Karipskom moru i uhitila pet Kolumbijaca. Akcija je provedena uz potporu zračnih snaga nakon što su obavještajci otkrili sumnjivi brod koji je isplovio iz područja Urábskog zaljeva. Obalna straža presrela je gliser s četiri izvanbrodska motora i pronašla 140 paketa droge. Vlasti procjenjuju da su krijumčarima zadale udarac vrijedan više od 170 milijuna dolara te spriječile dolazak oko 9,2 milijuna doza na ilegalno tržište. Uhićeni, droga i plovilo prebačeni su u Cartagenu i predani pravosudnim tijelima.

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Kolumbija zaplijenila 3,5 tona kokaina i uhitila pet osoba u operaciji na Karibima VIDEO
Kolumbija zaplijenila 3,5 tona kokaina i uhitila pet osoba u operaciji na Karibima | Video: 24sata/reuters
OPASNO U KALIFORNIJI

VIDEO Panika na obali: El Niño 'doveo' morske pse i kitopsine

Snažan El Niño doveo je neobične goste do kalifornijske obale: morske pse čekićare, kitopsine, mante i leteće ribe. Toplije more pogoduje i ribolovcima. Jedna je tvrtka ove godine ulovila 5000 žutoperajnih tuna, a lani samo dvije. Na plažama su pronađena i prva zabilježena gnijezda morskih kornjača na zapadnoj obali SAD-a. Stručnjaci su jaja sklonili u akvarij kako bi ih zaštitili od oluje. No toplo more ima i opasnu stranu: ugrožava šume algi, važna staništa brojnih vrsta. Morski toplinski val i uragani donijeli su velike valove koji su uništavali kuće i odnosili pijesak s plaža. Kalifornija je proglasila izvanredno stanje, a stručnjaci očekuju povratak uobičajenih uvjeta nakon prolaska El Niña.

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El Niño donosi tropske ribe i rijetke morske organizme u kalifornijske vode VIDEO
El Niño donosi tropske ribe i rijetke morske organizme u kalifornijske vode | Video: 24sata/reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi 24sata': Torcida pod povećalom, skuplji dizel, Plenković slavi 10 godina

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Zbog antisemitskih povika u Splitu kazneno su prijavljene 23 osobe, a 15 ih je još u bijegu. Premijer Plenković obilježava deset godina na čelu Vlade, a gorivo od ponoći mijenja cijene. Donosimo i detalje nagodbe u aferi 'plin za cent', pronalaska ilegalne tvornice cigareta u Sloveniji te priču o parku u Supetru koji je predmet spora.

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Torcida pod povećalom, skuplji dizel, Plenković slavi 10 godina VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Torcida pod povećalom, skuplji dizel, Plenković slavi 10 godina | Video: 24sata
VOX POPULI

Plenkovićevih 10 godina mandata: Što biste promijenili da ste na njegovom mjestu?

Od korupcije do zabrane tenisica... Pitali smo prolaznike u Gradu Zagrebu što bi promijenili u Hrvatskoj da su premijer ili premijerka na jedan dan. Odgovori su šaroliki, ali najbolje da poslušate u videu

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Što biste promijenili da ste premijer na jedan dan? VIDEO
Što biste promijenili da ste premijer na jedan dan? | Video: 24sata Video
ZOMBI ŠETNJA

VIDEO Zombiji preplavili Mexico City: Pogledajte ove kadrove...

'Zombiji' su u nedjelju preplavili ulice Mexico Cityja na tradicionalnoj "Zombi šetnji", jednom od najvećih tamošnjih okupljanja uoči Noći vještica. Sudionici odjeveni u jezive kostime, među kojima su bili i zombiji inspirirani legendarnim spotom Michaela Jacksona za pjesmu "Thriller”, plesali su, pozirali za fotografije i zabavljali prolaznike. Povorka je nakon nekoliko sati glazbe i zabave završila u središtu meksičke prijestolnice.

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Kostimi u Meksiku VIDEO
Kostimi u Meksiku | Video: 24sata/Reuters
VIRALNA SNIMKA

VIDEO Kraj njih gori, nasilje je posvuda, ali to ih ne dira: Usred pariškog kaosa uživaju u piću...

PARIZ: Sjeli su, naručili piće, opustili se i krenuli u razgovor. To što okolo gori, što nasilni prosvjednici pljačkaju i tuku se s policijom... To sad nije njihov problem. Reuters je objavio snimku para koji je uživao u svojoj večeri kod Slavoluka pobjede u Parizu, nedaleko od ove lokacije došlo je do nekih od najgorih nereda za vrijeme ovih demonstracija...

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Par uživa u kafiću u Parizu a oko njih kaos VIDEO
Par uživa u kafiću u Parizu a oko njih kaos | Video: 24sata/Reuters

OSTALO

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