SUMNJIVI BROD
VIDEO Udarac narkokartelima: Pali s više od 3,5 tona kokaina
Kolumbijska mornarica zaplijenila je više od 3,5 tona kokaina na gliseru u Karipskom moru i uhitila pet Kolumbijaca. Akcija je provedena uz potporu zračnih snaga nakon što su obavještajci otkrili sumnjivi brod koji je isplovio iz područja Urábskog zaljeva. Obalna straža presrela je gliser s četiri izvanbrodska motora i pronašla 140 paketa droge. Vlasti procjenjuju da su krijumčarima zadale udarac vrijedan više od 170 milijuna dolara te spriječile dolazak oko 9,2 milijuna doza na ilegalno tržište. Uhićeni, droga i plovilo prebačeni su u Cartagenu i predani pravosudnim tijelima.