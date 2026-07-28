VIDEO UHIĆENJA Ovdje su našli vandala koji je zapalio oltar

BILI U KLUBU

VIDEO Policija privela trojicu na Braču: Narušavali su red i mir BRAČ - Policija je uhitila troje ljudi u Bolu na Braču u ponedjeljak poslijepodne. Kako su nam kazali iz policije, trojica je privedena zbog narušavanja javnog reda i mira. U postaju su dovedene tri osobe i u tijeku je kriminalističko istraživanje. Naš čitatelj poslao nam je snimku uhićenja te kazao kako su osobe privedene u jednom klubu na otoku.

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