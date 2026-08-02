ZAŠTIĆENA VRSTA
VIDEO Unutar kupališta Lido u Opatiji snimio glavatu želvu: 'Bila je duga oko jedan metar'
Unutar kupališta Lido u Opatiji jučer predvečer, neposredno prije 19.00 sati, čitatelj je snimio veliku morsku kornjaču u moru. Prema njegovim procjenama, bila je duga gotovo jedan metar. Smatra da je najvjerojatnije riječ o glavatoj želvi (Caretta caretta) te na je poslao svoju snimku. Inače, glavata želva strogo je zaštićena morska kornjača i najčešća vrsta kornjače u Jadranskom moru. Nedavno su zabilježeni rijetki incidenti s ugrizima kupača u Dalmaciji.