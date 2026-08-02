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ZAŠTIĆENA VRSTA

VIDEO Unutar kupališta Lido u Opatiji snimio glavatu želvu: 'Bila je duga oko jedan metar'

Unutar kupališta Lido u Opatiji jučer predvečer, neposredno prije 19.00 sati, čitatelj je snimio veliku morsku kornjaču u moru. Prema njegovim procjenama, bila je duga gotovo jedan metar. Smatra da je najvjerojatnije riječ o glavatoj želvi (Caretta caretta) te na je poslao svoju snimku. Inače, glavata želva strogo je zaštićena morska kornjača i najčešća vrsta kornjače u Jadranskom moru. Nedavno su zabilježeni rijetki incidenti s ugrizima kupača u Dalmaciji.

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SAŽETAK IZ TUROPOLJA

VIDEO Pogledajte kako je Osijek šokirao Goricu: Ivan Dolček za povratak i Omerovićev penal

GORICA - OSIJEK 0-2 U prvom kolu Goričani su dočekali Osijek. 'Bijelo-plavi' šokirali su domaćine na početku susreta s dva ekspresna gola. U 7.minuti zabio je Dolček koji se opet vratio u HNL pogodivši suprotan kut mreže. U 14. minuti penal je realizirao Omerović nakon što je Ježić pao u šesnaestercu. Gorica je bila nemoćna naspram gostiju koji su dominirali tijekom cijelog susreta. Osijek je u nekoliko prilika skoro zabio treći gol, ali domaćine je držao golman Matijaš

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Golovi Gorica-Osijek VIDEO
Golovi Gorica-Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
LIJA DUGA 120 metara

VIDEO Veliki požar guta i odlagalište otpada u Davoru: 'Požar se vidi iz Nove Gradiške'

DAVOR - Iz još nepoznatog razloga buknuo je požar na odlagalištu otpada Baćanska u mjestu Davor nedaleko od Nove Gradiške. Na intervenciji su vatrogasci DVD-a Davor koji su nam potvrdili da je opožarena velika površina. Požarna linija duga je oko 120 metara. Kako kažu mještani, na ovom istom području je gorjelo prije 10-ak dana. Buktinja i sjaj se vide čak i iz Nove Gradiške, udaljene oko 18 kilometara zračne linije

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Zapaljeno je odlagalište otpada u Brodsko-posavskoj županiji VIDEO
Zapaljeno je odlagalište otpada u Brodsko-posavskoj županiji | Video: čitatelj/24sata
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GOLIJADA U PULI Frederiksen kao Beljo, Lokomotiva čudesno u 90. minuti do velikog slavlja

ISTRA - LOKOMOTIVA 2-3 Dvaput su se domaćini vraćali iz zaostatka, oba puta golovima Emila Frederiksena koji se izjednačio s Dionom Drenom Beljom na vrhu ljestvice strijelaca, dok su za Zagrepčane pogađali Athanasios Triantafyllou, Dušan Vuković i Ivan Katić nakon VAR intervencije u 90. minuti. Puljanima je VAR poništio gol Škafara Žužića u prvom poluvremenu.

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Golovi Istra-Lokomotiva VIDEO
Golovi Istra-Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Što je dovelo do tragedije u Svetom Križu Začretju?

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Istražitelji utvrđuju što je dovelo do tragedije u Svetom Križu Začretju nakon koje su našli tri tijela. SDP-u pada rejting, poznata lica napuštaju stranku. Signalna raketa izazvala požar u Dragama. Više od 13.000 građana ima rok do 3. kolovoza da zamijene osobne koje su dobili prije više od 20 godina.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
BRZA AKCIJA IZ ZRAKA

VIDEO Opet planuo vidikovac na brdu Čelinka iznad Draga: 'Jak vjetar rasplamsao je dio žara'

DRAGE - Vatrogasci Zadarske županije stavili su u subotu popodne pod kontrolu požar koji je ponovno izbio na vidikovcu na brdu Čelinka iznad Draga. Kako nam je rekao županijski zapovjednik Matej Rudić, u jednoj škrapi bila je velika naslaga borovih iglica gdje se vatra iznova rasplamsala nakon jučerašnjeg požara. Sami vatrogasci dežurali su na terenu i odmah reagirali. Pomogao im je i jedan Air traktor

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Rasplamsao se požar na brdu Čelinka iznad Draga VIDEO
Rasplamsao se požar na brdu Čelinka iznad Draga | Video: čitatelj/24sata

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