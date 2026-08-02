VIDEO Unutar kupališta Lido u Opatiji snimio glavatu želvu: 'Bila je duga oko jedan metar'

SAŽETAK IZ TUROPOLJA

VIDEO Pogledajte kako je Osijek šokirao Goricu: Ivan Dolček za povratak i Omerovićev penal GORICA - OSIJEK 0-2 U prvom kolu Goričani su dočekali Osijek. 'Bijelo-plavi' šokirali su domaćine na početku susreta s dva ekspresna gola. U 7.minuti zabio je Dolček koji se opet vratio u HNL pogodivši suprotan kut mreže. U 14. minuti penal je realizirao Omerović nakon što je Ježić pao u šesnaestercu. Gorica je bila nemoćna naspram gostiju koji su dominirali tijekom cijelog susreta. Osijek je u nekoliko prilika skoro zabio treći gol, ali domaćine je držao golman Matijaš

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