imaju ambiciozne ciljeve

VIDEO Uspješno lansiran prvi crnogorski satelit „Luča“

Piše Hina,
Prvi crnogorski satelit „Luča“ uspješno je u nedjelju lansiran u nisku Zemljinu orbitu (LEO) raketom Sojuz, s kozmodroma Vostočni, u blizini granice Rusije i Kine

Kako je priopćio direktor organizacije Montenegro Space Research (MSR) Filip Jovićević, Crna Gora je tim činom ispisala novo poglavlje svoje tehnološke i znanstvene povijesti. Dodao je da je ovo tek početak te da se Montenegro Space Research okreće još ambicioznijem cilju – razvoju prve crnogorske rakete, najprije suborbitalne, a potom i orbitalne.

„Uvjeren sam da tim okupljen oko ove organizacije posjeduje znanje, kapacitete i viziju da taj cilj ostvari, što bi predstavljalo najveći tehnološki iskorak u povijesti Crne Gore. Paralelno s tim, nastavit ćemo snažno promovirati znanost, tehnologiju i inženjerstvo među svim uzrastima, jer samo kroz znanje možemo izgraditi generacije inženjera koji će nastaviti razvijati crnogorski svemirski program“, rekao je Jovićević.

Primarna misija satelita je mjerenje kozmičkog zračenja. Osim toga, satelit je opremljen kamerom koja će snimati vizuale s visine od oko 600 kilometara, kao i telekomunikacijskim sustavima za prijenos podataka prema Zemlji.

Kao mali satelit unutar sekundarnog tereta rakete Sojuz, Luča simbolizira prvi nacionalni satelit Crne Gore koji je tehnološki, pravno i operativno vođen iz same države. Satelit je razvila organizacija Montenegro Space Research, neprofitna inicijativa koja okuplja crnogorske inženjere i znanstvenike s ciljem razvoja svemirskih tehnologija, edukacije mladih i izgradnje nacionalnog svemirskog programa. 

