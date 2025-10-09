Obavijesti

FEŠTA ZA NOBELA

VIDEO Usred Zagreba na ulici su slavile Nobela za mađarskog pisca! I to s dobrim razlogom...

Kad je danas u Stockholmu objavljeno da je mađarski pisac László Krasznahorkai dobio Nobelovu nagradu za književnost, u zagrebačkoj izdavačkoj kući OceanMore slavilo se kao nigdje drugdje u svijetu! Taj je nakladnik planetarni fenomen jer su u dvadeset godina postojanja na listi autora skupili pet nobelovaca, a svima su prijevode na hrvatski objavili prije no što su nagrađeni! Tu su Elfride Jelinek (Nobel 2004., objavljuju je 2003.), Herta Müller (Nobel 2009., objavljuju od 2002.), Alice Munro (Nobel 2013., objavljuju od 2011.) te Annie Ernaux (Nobel 2022., a 2021. su objavili "Godine" i "Djevojačke uspomene"). Ispred sjedišta izdavačke kuće feštaju: Lidija Šuvić i Željka Roguljić, referentice prodaje, Nataša Medved, urednica; Gordana Farkaš Sfeci, glavna urednica i osnivačica Naklade OceanMore. Cijeli tim osim Darie Sfeci koja je content manager ali je na primarnom poslu u Klaićevoj kao dječja psihologinja. (ag)

Izdavačka kuća OceanMore slavi svog petog nobelovca u Zagrebu
Izdavačka kuća OceanMore slavi svog petog nobelovca u Zagrebu | Video: 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Dom horora u Kraljevici: Dječak se ugušio pizzom, prikrivalo se

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Janaf je u središtu naftne križaljke u kojoj je premijer Plenković, nakon što je MOL poslije prve rudne pregovora s tom tvrtkom ponudio ulaz i vlasništvo, poručio da nije na prodaju. Slavlje u Gazi i Izraelu nakon što je dogovoreno primirje prema Trumpovom planu, Godinu i pol dana zatvora DORH traži za četiri djelatnice doma za rehabilitaciji u Kraljevici u kojem se zaključani dječak ugušio pizzom...

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Dom Horora u Kraljevici: Dječak se ugušio pizzom, prikrivalo se
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Dom Horora u Kraljevici: Dječak se ugušio pizzom, prikrivalo se | Video: 24sata/Video
HIT SNIMKA

VIDEO Navijači Čehinji pod prozorom pjevali 'Izađi, mala': Pogledajte kako je reagirala...

PRAG - Nešto više od dva sata prije susreta Češke i Hrvatske navijači su krenuli u korteu prema stadionu. Kao i obično, zabavljali su se pjevajući, a poseban smo trenutak uhvatili kada su zastali i zapjevali ispod prozora: "Izađi, mala". Na oduševljenje navijača pjesma je urodila plodom pa je djevojka s prozora pozdravila okupljene.

Čehinja pozdravila navijače u Pragu
Čehinja pozdravila navijače u Pragu | Video: Mato Galić/24sata
SPREMNI ZA UTAKMICU

VIDEO Hrvatske pjesme trešte Pragom: 'Kol'ko nas ima, j...te kol'ko nas ima', 'Bježite ljudi...'

PRAG - Hrvatski su se navijači okupili u središtu grada u Irish Pubu. Prema uputama koje je dao HNS, odatle će navijači krenuti prema stadionu koji je udaljen nekoliko desetaka minuta hoda. Navijači su se u pubu opustili, a ništa nije prošlo bez tradicionalnih hrvatskih pjesama kad igra reprezentacija. Utakmica protiv Češke posebno je važna jer pobjedom ‘vatreni’ praktički mogu osigurati plasman na Svjetsko prvenstvo, a dodatnu joj važnost daje činjenica da će večeras momčad stoti put voditi Zlatko Dalić.

Prag: Beckett irish pub, gdje se hrvatski navijači okupljaju prije utakmice
Prag: Beckett irish pub, gdje se hrvatski navijači okupljaju prije utakmice | Video: 24sata/Marko Lukunić/PIXSELL
OGROMNI SU REDOVI

VIDEO Pomama u Pragu za stol u pivnici u kojoj je 1911. osnovan Hajduk! Pogledajte atmosferu

PRAG, ČEŠKA Hrvatski navijači od jutra su zauzeli sve glavne navijačke pozicije u Pragu, a jedna od glavnih atrakcija bila je pivnica 'U Fleku', mjesto gdje je daleke 1911. godine osnovan Hajduk. Hrvati su iz cijelog svijeta potegnuli prema Fleku pred kojim su vladali veliki redovi. Kockice su u potpunosti preplavile Flek, u svakoj prostoriji (a u Fleku ih ima desetak) su se pjevale hrvatske domoljubne pjesme, popraćene tamburicama i harmonikama

Ore se hrvatske pjesme u Pragu
Ore se hrvatske pjesme u Pragu | Video: Hrvoje Tironi /24sata
'VATRENO' U PRAGU

VIDEO Hrvatski navijači u Pragu novcem 'napunili' harmonikaša! Pogledajte odličnu atmosferu

PRAG, ČEŠKA - Stotinjak hrvatskih navijača okupilo se u Becketts Irish Pubu, lokalu koji je udaljen 30-ak metara od stadiona Slavije na kojem će "vatreni" u četvrtak ganjati pobjedu koja bi im trasirala put na SP. U lokalu je bila 'vatrena' atmosfera, pivo je teklo u potocima, a stigli su i dečki s gitarama, harmonikama. 'Pazite, lako je za**bati se. Ja sam harmonikaša "nakitio" s 2000 kruna pa tek onda shvatio koliko je to eura,' (80-ak, op. a.), kroz smijeh je kazao jedan navijač. Fešta će, jasno, potrajati do dugo u noć.

Hrvatski navijači u Pragu novcem 'napunili' harmonikaša!
Hrvatski navijači u Pragu novcem 'napunili' harmonikaša! | Video: 24sata/pixsell

