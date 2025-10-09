VIDEO Usred Zagreba na ulici su slavile Nobela za mađarskog pisca! I to s dobrim razlogom...

'VATRENO' U PRAGU

VIDEO Hrvatski navijači u Pragu novcem 'napunili' harmonikaša! Pogledajte odličnu atmosferu PRAG, ČEŠKA - Stotinjak hrvatskih navijača okupilo se u Becketts Irish Pubu, lokalu koji je udaljen 30-ak metara od stadiona Slavije na kojem će "vatreni" u četvrtak ganjati pobjedu koja bi im trasirala put na SP. U lokalu je bila 'vatrena' atmosfera, pivo je teklo u potocima, a stigli su i dečki s gitarama, harmonikama. 'Pazite, lako je za**bati se. Ja sam harmonikaša "nakitio" s 2000 kruna pa tek onda shvatio koliko je to eura,' (80-ak, op. a.), kroz smijeh je kazao jedan navijač. Fešta će, jasno, potrajati do dugo u noć.

