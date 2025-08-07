VATROGASCI NA TERENU
VIDEO Vatra guta tvornicu u Osijeku: 'Suklja crni, gusti dim'
U Osijeku je danas oko 17 sati izbio požar u tvornici stolarije, doznaje se s terena. Vatrogasne ekipe su na intervenciji i pokušavaju staviti vatru pod kontrolu. S mjesta događaja su vidljivi gusti oblaci dima, a prema izjavama očevidaca, požar se brzo širi. "Suklja dim, kao da se širi vatra", rekao je jedan od čitatelja koji se zatekao u blizini. Prema prvim informacijama, nema ozlijeđenih, a radnici na kolektivnom godišnjem odmoru.