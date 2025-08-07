Obavijesti

VATROGASCI NA TERENU

VIDEO Vatra guta tvornicu u Osijeku: 'Suklja crni, gusti dim'

U Osijeku je danas oko 17 sati izbio požar u tvornici stolarije, doznaje se s terena. Vatrogasne ekipe su na intervenciji i pokušavaju staviti vatru pod kontrolu. S mjesta događaja su vidljivi gusti oblaci dima, a prema izjavama očevidaca, požar se brzo širi. "Suklja dim, kao da se širi vatra", rekao je jedan od čitatelja koji se zatekao u blizini. Prema prvim informacijama, nema ozlijeđenih, a radnici na kolektivnom godišnjem odmoru.

Požar u Osijeku 00:51
Požar u Osijeku | Video: Čitatelj 24sata
PREDIVNI PRIZORI

Đir oko Prvića: Vožnjom brodica obilježili 30. obljetnicu Oluje

Organizirano je okupljanje brodica i vožnja oko otoka Prvića povodom obilježavanja Oluje, a Đir se održava već godinama. Plovi se oko jedan sat, a vlada veselje i zajedništvo, kaže nam čitatelj

Oluja: Đir oko Prvića 00:26
Oluja: Đir oko Prvića | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Lopoč procvao nakon 15 godina!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Čudo u Istri: otvorio se cvijet divovskog lopoča, zastupnici šute, a plaća ide, pitamo se je li ovo kraj Milorada Dodika, spašeni Poljak i dijete na SUP dasci, novi termin Sinjske alke, pogledajte prilog o gusarima iz Komina...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Lopoč procvao nakon 15 godina! 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Lopoč procvao nakon 15 godina! | Video: 24sata/Video
SUDAR NA PAGU

VIDEO Stravična prometna kod Kolana: Pet ozlijeđenih, jednog helikopterom prevezli u Rijeku

PAG - Na državnoj cesti DC 106, iznad mjesta Kolan u Zadarskoj županiji bila je prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva vozila stranih registracijskih oznaka. Prema neslužbenim informacijama, ukupno je ozlijeđeno petero ljudi. Četvero ih je prevezeno u Opću bolnicu Zadar, dok je jedan čovjek, zbog težine zadobivenih ozljeda, helikopterom Hitne medicinske službe prebačena u riječku bolnicu. Zbog nesreće je promet privremeno bio preusmjeren kroz naselje Kolan, no nakon kraće obustave ponovno je uspostavljen i odvija se normalno, javlja Radio Pag.

Prometna nesreća na Pagu 00:13
Prometna nesreća na Pagu | Video: Čitatelj 24sata
RADNO NA POLJUDU

VIDEO Zadnje pripreme u Splitu: Rebić lovi formu, a jedan igrač Hajduka trenirao je odvojeno...

SPLIT - Zanimljivo je bilo na treningu Hajduka, novinari su po prvi put imali priliku vidjeti Antu Rebića koji je trenirao s momčadi i trebao bi se naći u zapisniku protiv Dinamo Cityja. Novo lice je i Peter Ugwuodo, napadač iz Nigerije koji je bio na početku priprema ali je poslan na posudbu u Uskok. Registriran na dvojnu licencu pa ga Hajduk povremeno koristi, dok je Mihael Žaper trenirao odvojeno. Neće biti ni Marka Capana kojeg i dalje muče leđa i koji ne trenira s momčadi, već odrađuje terapije...

Trening Hajduka uoči Dinamo Citya 01:08
Trening Hajduka uoči Dinamo Citya | Video: Tomislav Gabelić/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: U Kninu obilježili 30. obljetnicu Oluje: Rafalei, vojska, dronovi..

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Prelet Rafala, letački spektakl Krila Oluje, vojska i policija demonstrirala sposobnosti, prvi put u akciji viđeni hrvatski FPV dronovi. Sve to dio je proslave 30. obljetnice vojno redarstvene operacije Oluja u Kninu. Predsjednik države Milanović dodijelio je počasne činove brigadnog generala devetorici umirovljenih časnika. U prvih sedam mjeseci troškovi zastupnika iznosili su 761.000 eura, a rekorder je HDZ-ov Krstulović Opara.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: U Kninu obilježili 30. obljetnicu Oluje: Rafalei, vojska, dronovi.. 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata: U Kninu obilježili 30. obljetnicu Oluje: Rafalei, vojska, dronovi.. | Video: 24sata Video

