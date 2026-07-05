Obavijesti

News

Komentari 2
UŽAS

VIDEO Vatrena apokalipsa na Hvaru: Izgorjele dvije kuće, dvije vile oštećene...

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Vatrena apokalipsa na Hvaru: Izgorjele dvije kuće, dvije vile oštećene...
21
Foto: Čitatelj 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Izbio je požar u subotu popodne na otvorenom prostoru kod mjesta Ivan Dolac na otoku Hvaru..

Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 200 ha. Izgorjele su i dvije napuštene kuće, a dvije vile su oštećene u požaru. Opožareno je i nekoliko vinograda, javila je Hrvatska vatrogasna zajednica.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Požar na Hvaru VIDEO
Požar na Hvaru | Video: čitatelj/24sata

ŽVOC Splitsko-dalmatinske županije zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora kod mjesta Ivan Dolac, otok Hvar u subotu popodne.

U gašenju požara sudjeluje 60 vatrogasaca s 15 vatrogasnih vozila iz DVD-ova Hvar, Jelsa, Stari Grad i SIVP Jelsa. Iz zraka su djelovala četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415.Tijekom noći radilo se na sanaciji požarišta. U jutarnji satima na požarište je upućen jedan protupožarni zrakoplov Canadair. Također su upućene vatrogasne snage s kopna kao ispomoć - 15 vatrogasaca i dva vatrogasna vozila iz OP Sinj i Imotski

Foto: dvd jelsa



Prema riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika Ivana Kovačevića, stanje na požarištu je dobro, a vatrogasci nastavljaju sa sanacijom.

- Požar na Hvaru nastao je u uvjetima jakog vjetra i na teškom terenu. Vatra je ugrožavala veliki broj objekata. Uz sve teške okolnosti, vatrogasci otoka Hvara zajedno s vatrogascima koji su na dislokaciji u Jelsi te našim posadama protupožarnih zrakoplova, na ovoj intervenciji su odradili vrhunski posao. Spriječena je velika materijalna šteta i zaustavljeno je širenje požara prema obližnjim naseljima - rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i pohvalio sve sudionike intervencije.

Foto: dvd jelsa

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Potpuni kaos nakon koncerta Thompsona: 'Ljudi su hodali po autocesti doma...'
NASTALI PROBLEMI

VIDEO Potpuni kaos nakon koncerta Thompsona: 'Ljudi su hodali po autocesti doma...'

Čitatelji su nam javili kako nije bilo najavljenog organiziranog prijevoza te da su svi prilazi prema Westgateu bili zatvoreni
UZNEMIRUJUĆE Objavili video sukoba u Čakovcu. Propucano dvoje. Policija lovi napadača!
STRAVA

UZNEMIRUJUĆE Objavili video sukoba u Čakovcu. Propucano dvoje. Policija lovi napadača!

Pucnjava se dogodila u subotu u 4:03 sati na parkiralištu ugostiteljskog objekta u centru Čakovca. Počinitelj se nakon događaja udaljio s mjesta događaja
Nevio (15) boluje od Majewski dvarfizma. Sad kreće u srednju u nove pobjede: 'Presretni smo'
POMIČE VLASTITE GRANICE

Nevio (15) boluje od Majewski dvarfizma. Sad kreće u srednju u nove pobjede: 'Presretni smo'

Njegova majka otkrila nam je kroz što su sve prolazili tijekom školovanja koje im ostaje u divnom sjećanju zahvaljujući njegovim školskim kolegama koji su ga od prvog dana prihvatili, pomagali, družili se i tako je stekao prijatelje za cijeli život.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026