VIDEO Vatrena apokalipsa na Hvaru: Izgorjele dvije kuće, dvije vile oštećene...

Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 200 ha. Izgorjele su i dvije napuštene kuće, a dvije vile su oštećene u požaru. Opožareno je i nekoliko vinograda, javila je Hrvatska vatrogasna zajednica.

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Pokretanje videa... VIDEO Požar na Hvaru | Video: čitatelj/24sata

ŽVOC Splitsko-dalmatinske županije zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora kod mjesta Ivan Dolac, otok Hvar u subotu popodne.



U gašenju požara sudjeluje 60 vatrogasaca s 15 vatrogasnih vozila iz DVD-ova Hvar, Jelsa, Stari Grad i SIVP Jelsa. Iz zraka su djelovala četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415.Tijekom noći radilo se na sanaciji požarišta. U jutarnji satima na požarište je upućen jedan protupožarni zrakoplov Canadair. Također su upućene vatrogasne snage s kopna kao ispomoć - 15 vatrogasaca i dva vatrogasna vozila iz OP Sinj i Imotski

Foto: dvd jelsa





Prema riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika Ivana Kovačevića, stanje na požarištu je dobro, a vatrogasci nastavljaju sa sanacijom.



- Požar na Hvaru nastao je u uvjetima jakog vjetra i na teškom terenu. Vatra je ugrožavala veliki broj objekata. Uz sve teške okolnosti, vatrogasci otoka Hvara zajedno s vatrogascima koji su na dislokaciji u Jelsi te našim posadama protupožarnih zrakoplova, na ovoj intervenciji su odradili vrhunski posao. Spriječena je velika materijalna šteta i zaustavljeno je širenje požara prema obližnjim naseljima - rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i pohvalio sve sudionike intervencije.