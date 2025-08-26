Obavijesti

News

Komentari 1
ČAĐAVICA

VIDEO Vatrogasac išao gasiti požar kraj Slatine pa kamionom sletio s ceste: 'Samo je natučen'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Vatrogasac išao gasiti požar kraj Slatine pa kamionom sletio s ceste: 'Samo je natučen'
3
Foto: Čitatelj 24sata

Vozio se na požar gnojiva kad je u zavoju sletio sa ceste

Prilikom odlaska na požar, vatrogasac JVP-a Slatina sletio je s ceste u Čađavici. Naime, vatrogasac je u zavoju izgubio nadzor nad vozilom. Kako doznajemo od zapovjednika, njihov vozač završio je tek s lakšim ozljedama.

Foto: Čitatelj 24sata

- Vozio se na požar gnojiva, dogodilo se da je u zavoju sletio s ceste. Na sreću, samo je natučen, nema ozbiljnijih povreda. Odmah smo zvali bolnicu - ispričao nam je kratko zapovjednik JVP-a Slatina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao
OGLASIO SE I ZET

Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao

Uputio mi je niz pogrdnih riječi, a potom me i udario nogom. Ja sam se ispričavala, ali on je bjesnio. To se vidi i na snimci s nadzorne kamere, tvrdi vozačica Range Rovera
VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon
EKSKLUZIVNA SNIMKA

VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon

Spa centar kojeg vodi na Maksimirskoj s radom je započeo na proljeće. Zaprimili smo snimku s otvorenja
Muškarcu pozlilo na Glavnom kolodvoru u Zagrebu: Umro je
TRAGEDIJA

Muškarcu pozlilo na Glavnom kolodvoru u Zagrebu: Umro je

Kako nam je zagrebačka policija potvrdila, nakon obavljenog očevida utvrdili su da je muškarcu starije životne dobi pozlilo i srušio se

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025