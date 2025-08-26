Vozio se na požar gnojiva kad je u zavoju sletio sa ceste
ČAĐAVICA
VIDEO Vatrogasac išao gasiti požar kraj Slatine pa kamionom sletio s ceste: 'Samo je natučen'
Čitanje članka: < 1 min
Prilikom odlaska na požar, vatrogasac JVP-a Slatina sletio je s ceste u Čađavici. Naime, vatrogasac je u zavoju izgubio nadzor nad vozilom. Kako doznajemo od zapovjednika, njihov vozač završio je tek s lakšim ozljedama.
- Vozio se na požar gnojiva, dogodilo se da je u zavoju sletio s ceste. Na sreću, samo je natučen, nema ozbiljnijih povreda. Odmah smo zvali bolnicu - ispričao nam je kratko zapovjednik JVP-a Slatina.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku