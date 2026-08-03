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STANOVI NISU BILI U OPASNOSTI

VIDEO Vatrogasci lokalizirali požar kod Zadra: Izgorjelo je 12 hektara borove šume i raslinja

ZADAR - Lokaliziran je požar koji je u ponedjeljak poslije 13 sati izbio u zadarskom gradskom naselju Novi Bokanjac, potvrdio je Hini županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić. Požar je lokaliziran oko 17.30 sati, požarište je pod nadzorom vatrogasaca koji kontroliraju rubne dijelove i dežurat će do daljnjega, a zračne snage više ne djeluju, kazao je Rudić. Izgorjelo je 12 hektara guste borove šume i niskog raslinja, stambeni i poslovni objekti nisu bili u opasnosti.

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Kanader gasi požar kod Zadra VIDEO
Kanader gasi požar kod Zadra | Video: Čitatelj 24sata/Facebook
VIDEO: POGLEDAJTE TRENING

Bivši asovi HNL-a odradili su trening na Maksimiru! Sopić je sve budnim okom nadgledao

Nogometaši Kauno Žalgirisa odradili su trening uoči sutrašnjeg dvoboja s Dinamom. U prvom planu bili su Ivan Fiolić, Leon Kreković, Anthony Kalik i trener Željko Sopić koji se vraća na njemu itekako poznato mjesto

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Trening Kauno Zalgirisa na Maksimiru VIDEO
Trening Kauno Zalgirisa na Maksimiru | Video: Hrvoje Tironi/24sata
požar otvorenog prostora

VIDEO Pogledajte dramatične prizore iz Zadra: Četiri kanadera gase buktinju. 'Izgleda gadno!'

ZADAR - Izbio je požar otvorenog prostora kod Novog Bokanjca u ponedjeljak oko 14 sati, a na terenu su vatrogasne snage Javne vatrogasne postrojbe Zadar i DVD Nin. Zatražena su četiri kanadera, rekao nam je Matej Rudić, zadarski županijski vatrogasni zapovjednik.

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Kanader gasi požar kod Zadra VIDEO
Kanader gasi požar kod Zadra | Video: Čitatelj 24sata/Facebook
PRIZORI IZ RUMUNJSKE

VIDEO Eksplozije na Dunavu: Ovako pokušavaju spasiti nuklearnu elektranu od gašenja

Rumunjske pomorske snage u ponedjeljak su nastavile s kontroliranim eksplozijama na kanalu Bala na Dunavu kako bi preusmjerile tok rijeke i osigurale dovoljno vode za hlađenje nuklearne elektrane Cernavoda. Eksplozije se provode s ciljem da se dio vode iz kanala Bala vrati u staro korito Dunava, čime bi se povećao vodostaj i omogućio normalniji rad elektrane. Ove izvanredne mjere dolaze nakon što je Rumunjska zbog rekordno niskog vodostaja Dunava proglasila izvanredno stanje koje će biti na snazi tijekom cijelog kolovoza.

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Rumunjska ratna mornarica pokušava preusmjeriti Dunav kontroliranim eksplozijama VIDEO
Rumunjska ratna mornarica pokušava preusmjeriti Dunav kontroliranim eksplozijama | Video: 24sata/reuters
KATASTROFALNA SUŠA

VIDEO Rumunji eksplozivom preusmjeravaju Dunav, kruzeri nasukani. Ovo su rijeke u Europi

Rajna je na povijesno niskim razinama, zbog rekordno niskog Dunava su ostali nasukani riječni kruzeri. Mađari gase nuklearku Paks, a Rumunji eksplozivom preusmjeravaju tok kako bi doveli vodu do nuklearke Černavoda.

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Povijesno niske razine vode VIDEO
Povijesno niske razine vode | Video: 24sata/reuters
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Kekove trupe marširaju hrabro na dva fronta. Nakon uspješnog posla u Europi, dobili i Rudeš

RIJEKA - RUDEŠ 2-1 Rijeka je uzela tri boda na Rujevici protiv povratnika u HNL. Lasickas i Adu-Adjei su zabili za domaćine, Vukić je zabio za Rudeš

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Rijeka-Rudeš VIDEO
Rijeka-Rudeš | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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