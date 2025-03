VIDEO U Bangkoku se urušio neboder u izgradnji nakon potresa! 'Imamo 50 ozlijeđenih'

SPIELBERGOV HIT

VIDEO Prodaje se izvanzemaljac E.T. iz kultnog filma: Ima 91 cm, a cijena raste i do milijun dolara NEW YORK - Originalni model E.T.-a iz filma 'E.T. The Extra-Terrestrial' glavna je atrakcija na aukciji Sothebyja pod nazivom 'There Are Such Things: 20th Century Horror, Science Fiction, and Fantasy on Screen'. Model vanzemaljca iz Spielbergovog hita iz 1982. godine procjenjuje se na gotovo milijun dolara. 'Procjena za ovaj model iznosi od 600.000 do 900.000 dolara', izjavila je Cassandra Hatton, potpredsjednica i globalna voditeljica odjela za znanost i prirodnu povijest u Sothebyju. 'Ovo je prvi E.T. koji dolazi na tržište i koji zaista izgleda kao E.T. Dovoljno ga je pogledati i odmah ga prepoznajete.' Model je dizajnirao i izradio umjetnik specijalnih efekata Carlo Rambaldi, vizionar i 'tvorac čudovišta' koji stoji iza E.T.-a, Dina, Aliena, King Konga i drugih filmova. Ovo je jedan od samo tri E.T.-a korištena tijekom snimanja kultnog filma iz 1982. godine. Visok nešto više od 91 centimetar, model je bio u kultnoj sceni iz filma u kojoj se E.T. prerušava među plišane igračke u ormaru, prenosi Reuters.

