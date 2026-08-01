LIJA DUGA 120 metara
VIDEO Veliki požar guta i odlagalište otpada u Davoru: 'Požar se vidi iz Nove Gradiške'
DAVOR - Iz još nepoznatog razloga buknuo je požar na odlagalištu otpada Baćanska u mjestu Davor nedaleko od Nove Gradiške. Na intervenciji su vatrogasci DVD-a Davor koji su nam potvrdili da je opožarena velika površina. Požarna linija duga je oko 120 metara. Kako kažu mještani, na ovom istom području je gorjelo prije 10-ak dana. Buktinja i sjaj se vide čak i iz Nove Gradiške, udaljene oko 18 kilometara zračne linije