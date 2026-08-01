VIDEO Veliki požar guta i odlagalište otpada u Davoru: 'Požar se vidi iz Nove Gradiške'

ISPALILI SIGNALNU RAKETU

VIDEO Ovako je sinoć počeo požar kraj Pakoštana: 'Dokud ide ljudska glupost??' Brzom akcijom vatrogasci su sinoć lokalizirali požar koji je izbio u Dragama kraj Pakoštana, a na brdu su gorjeli borova šuma i makija. Čitatelj koji nam je poslao snimke kaže da je požaru prethodilo ispaljivanje rakete, a drugi spominje i vatromet. Snimku su podijelili i na stranici Vatrogasci 193 uz komentar: "Ovako je sinoć izbio požar na Vidikovcu Čelinka u Dragama.... Prije ovoga tu se i vatromet ispaljivao... Dokud ide ljudska glupost??"

Kopiranje linka