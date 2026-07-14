VIDEO Veliki požar kod Čakovca, zapalila se hala: 'Eksplozije se čuju, sve smrdi, puno je dima...'

OGLASIO SE GRAD ČAKOVEC

Iz Grada Čakovca oglasili su se objavom na društvenim mrežama. Objavu prenosimo u cijelosti

Zbog požara na gospodarskom objektu u Pribislavcu, u kojem gori veća količina plastike i drugih materijala, pozivamo građane na povećan oprez.

Molimo građane da:

1. Izbjegavaju približavanje mjestu požara i ne ometaju rad žurnih službi,

2. Ako se nalaze na području zahvaćenom dimom, zatvore prozore i vrata

3. Ako je moguće, isključe ventilaciju i klimatizacijske uređaje koji uvlače vanjski zrak,

4. Boravak na otvorenom svedu na najmanju moguću mjeru dok se dim ne raziđe, osobito djeca, starije osobe te osobe s kroničnim bolestima dišnog sustava,

5. Prate upute nadležnih službi i službene obavijesti.

Na terenu su vatrogasne i druge žurne službe koje poduzimaju sve potrebne mjere radi gašenja požara i zaštite građana.