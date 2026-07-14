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UŽIVO: BLOKIRANE CESTE

VIDEO Veliki požar kod Čakovca, zapalila se hala: 'Eksplozije se čuju, sve smrdi, puno je dima...'

Piše Luka Safundžić,
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VIDEO Veliki požar kod Čakovca, zapalila se hala: 'Eksplozije se čuju, sve smrdi, puno je dima...'
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Policija je potvrdila kako su u utorak poslijepodne zaprimili dojavu o požaru u Industrijskoj ulici...

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Požar u Pribislavcu VIDEO
Požar u Pribislavcu | Video: Čitatelj 24sata
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VIŠE OD 50 LJUDI GASI

Razgovarali smo s međimurskim vatrogascima koji su na terenu.

- Ide sve prema kraju. Više od 50 vatrogasaca i 20 cisterni je na terenu. Gori plastična masa. Nema opasnosti za ljude, spriječili smo širenje. Koliko imamo informacija za sada nitko nije teže stradao - rekli su nam vatrogasci. 

OGLASIO SE GRAD ČAKOVEC

Iz Grada Čakovca oglasili su se objavom na društvenim mrežama. Objavu prenosimo u cijelosti

Zbog požara na gospodarskom objektu u Pribislavcu, u kojem gori veća količina plastike i drugih materijala, pozivamo građane na povećan oprez.
Molimo građane da:

1. Izbjegavaju približavanje mjestu požara i ne ometaju rad žurnih službi,
2. Ako se nalaze na području zahvaćenom dimom, zatvore prozore i vrata 
3. Ako je moguće, isključe ventilaciju i klimatizacijske uređaje koji uvlače vanjski zrak,
4. Boravak na otvorenom svedu na najmanju moguću mjeru dok se dim ne raziđe, osobito djeca, starije osobe te osobe s kroničnim bolestima dišnog sustava,
5. Prate upute nadležnih službi i službene obavijesti.

Na terenu su vatrogasne i druge žurne službe koje poduzimaju sve potrebne mjere radi gašenja požara i zaštite građana.

CIVILNA ZAŠTITA

Stožer civilne zaštite Međimurske županije, na preporuku Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, zbog velike količine dima uzrokovane požarom u Pribislavcu preporučuje građanima pridržavanje preventivnih mjera radi smanjenja izloženosti dimu.

Građanima se preporučuje zatvoriti prozore i vrata te, prema mogućnostima, izbjegavati nepotreban boravak na otvorenom u područjima zahvaćenima dimom. Posebna preporuka odnosi se na djecu, starije osobe i kronične bolesnike kojima se savjetuje dodatni oprez i smanjenje izloženosti dimu.

Sve raspoložive vatrogasne snage nalaze se na terenu te provode aktivnosti gašenja požara i prate situaciju na požarištu

Istodobno se prati utjecaj situacije na kvalitetu zraka, a nadležne službe provode potrebne aktivnosti. O svim daljnjim informacijama i eventualnim novim preporukama javnost će biti pravodobno obaviještena.

"Čuju se eksplozije, vidi se veliki dim i jako se osjeti smrad plastike", kaže nam je čitatelj koji je dojavio da u Pribislavcu gori hala. 

Da su zaprimili dojavu o požaru potvrdili su nam i iz policije. 

- Požar je izbio oko 16:20 u Industrijskoj ulici, blokirane su ceste koje vode do firme - rekli su nam iz policije. 

Dodali su i kako za sada nemaju informacija o ozlijeđenim osobama. 

- Tu je puno vatrogasaca, a unutra navodno ima i puno plastike - ispričao nam je čitatelj. 

"Građanima se upućuje apel da se udalje od mjesta događaja i ne približavaju skladištu u kojem je izbio požar". Plamen navodno doseže 25 metara, piše EMeđimurje.

Komentari 18

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