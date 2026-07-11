VIDEO Veliki požar na Korčuli, zatvorili ceste, stigli kanaderi

VELIKI POŽAR

Kataklizmični prizori s Korčule: 'Lete tri kanadera, ne znam što će kad padne mrak'

Veliki požar izbio je u subotu poslijepodne između Smokvice i Blata, na predjelu Kapja na otoku Korčuli. U gašenju sudjeluju pripadnici DVD-a Blato, DVD-a Smokvica, DVD-a Korčula i DVD-a Vela Luka, Civilna zaštita Općine Blato, a pomažu im i kanaderi.

- Gori na području između Blata i Smokvice, tri kanadera gase i stalno prelijetaju. Vatra je malo zahvatila i vinograde. Gase cijelo vrijeme, ali djeluje pomalo kataklizmički. Ne znam kako će nastaviti s gašenjem ako se pojača vjetar, a za dva sata pada mrak - govori nam čitatelj s Korčule.

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