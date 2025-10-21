U ponedjeljak kasno navečer, nebo iznad Százhalombatte, grada tridesetak kilometara jugozapadno od Budimpešte, obojilo se u crveno. Veliki požar praćen eksplozijom zahvatio je jedno od ključnih postrojenja u rafineriji nafte Dunai, kojom upravlja mađarski energetski div MOL.

Plameni jezici bili su vidljivi s udaljenosti od nekoliko kilometara, a gusti crni dim nadvio se nad cijelo područje, izazivajući zabrinutost lokalnog stanovništva. Deseci vatrogasaca borili su se s vatrenom stihijom cijelu noć, a njihova brza i koordinirana akcija spriječila je katastrofu većih razmjera.

Prema izvješćima Nacionalne uprave za upravljanje katastrofama, požar je izbio u pogonu za preradu sirovina AV3, a odmah nakon eksplozije oglašen je najviši stupanj uzbune. Prvi na mjesto događaja stigli su vatrogasci iz samog postrojenja, a ubrzo su im se pridružile i profesionalne jedinice iz obližnjih gradova Érda, Törökbálinta, Szigetszentmiklósa te iz same Budimpešte.

Ukupno je u intervenciji sudjelovalo sedamnaest vatrogasnih jedinica, uz podršku mobilnih laboratorija za katastrofe iz Peštanske i Komárom-Esztergom županije. Vatrogasci su koristili vodene topove i specijaliziranu pjenu kako bi obuzdali vatru koja je prijetila širenjem na ostatak kompleksa. Napori su urodili plodom te je požar lokaliziran do ranih jutarnjih sati u utorak, iako su radovi na potpunom gašenju i sanaciji trajali tijekom cijelog jutra.

Kako je MOL potvrdio u službenom priopćenju, jest da u incidentu nitko nije ozlijeđen.

- U požaru nije bilo ozljeda, a okolna naselja ni u jednom trenutku nisu bila ugrožena - poručili su iz kompanije, dodavši da su pokrenute i službene i interne istrage kako bi se utvrdio točan uzrok nesreće.

Ubrzo nakon izbijanja požara, oglasio se i gradonačelnik Százhalombatte, Mihály Vezér, koji je na društvenim mrežama umirio građane. Potvrdio je da je gradska uprava u stalnom kontaktu s kriznim stožerom rafinerije te da stanovnici nisu dužni poduzimati nikakve posebne mjere zaštite.

Na incident je reagirao i sam državni vrh. Mađarski premijer Viktor Orbán u utorak ujutro je na svom Facebook profilu objavio da je održao sastanak s čelnicima MOL-a i ministrom unutarnjih poslova.

- Opskrba gorivom u Mađarskoj je sigurna. Okolnosti požara u rafineriji nafte u Százhalombatti istražit ćemo najtemeljitije moguće - napisao je Orbán, obećavši potpunu istragu.

Unatoč umirujućim tonovima, mađarski portal index.hu, pozivajući se na izvore iz industrije, objavio je informaciju da cijeloj rafineriji prijeti mogućnost potpunog gašenja, što bi moglo imati značajne posljedice na energetsku stabilnost regije. Rafinerija Dunai, koja s radom započela 1965. godine, može preraditi 8,1 milijuna tona sirove nafte godišnje i ključna je točka za preradu ruske nafte koja stiže naftovodom Družba.

Mađarski novinar Szabolcs Panyi navodi da je do požara došlo samo nekoliko sati nakon eksplozije u Lukoilovoj rafineriji u rumunjskom Ploieștiju. Isto je objavio i ukrajinski istraživački novinar Anatolij Šarij, veliki kritičar ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

- MOL-ovo postrojenje, najveće i najmodernije u Mađarskoj, prima rusku naftu putem naftovoda Barátság. Rumunjsko postrojenje pripada ruskoj tvrtki Lukoil i ima godišnji kapacitet od 2,5 milijuna nafte, što ga čini jednim od najvećih poduzeća u Rumunjskoj. Kijev je shvatio da je provođenje sabotaža u Ukrajini sigurno i da nitko neće biti kažnjen pa je otišao korak dalje. Što je sljedeće, bombardiranja političkih protivnika? - objavio je Šarij.