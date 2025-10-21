Obavijesti

News

Komentari 19
NEBO JE CRVENO

VIDEO Veliki požar u Mađarskoj. MOL-ova i Lukoilova rafinerija u plamenu: 'Iza ovog stoji Kijev!'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 3 min
VIDEO Veliki požar u Mađarskoj. MOL-ova i Lukoilova rafinerija u plamenu: 'Iza ovog stoji Kijev!'
2
Foto: screenshot/X

Plameni jezici bili su vidljivi s udaljenosti od nekoliko kilometara, a gusti crni dim nadvio se nad cijelo područje

U ponedjeljak kasno navečer, nebo iznad Százhalombatte, grada tridesetak kilometara jugozapadno od Budimpešte, obojilo se u crveno. Veliki požar praćen eksplozijom zahvatio je jedno od ključnih postrojenja u rafineriji nafte Dunai, kojom upravlja mađarski energetski div MOL.

Plameni jezici bili su vidljivi s udaljenosti od nekoliko kilometara, a gusti crni dim nadvio se nad cijelo područje, izazivajući zabrinutost lokalnog stanovništva. Deseci vatrogasaca borili su se s vatrenom stihijom cijelu noć, a njihova brza i koordinirana akcija spriječila je katastrofu većih razmjera.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prema izvješćima Nacionalne uprave za upravljanje katastrofama, požar je izbio u pogonu za preradu sirovina AV3, a odmah nakon eksplozije oglašen je najviši stupanj uzbune. Prvi na mjesto događaja stigli su vatrogasci iz samog postrojenja, a ubrzo su im se pridružile i profesionalne jedinice iz obližnjih gradova Érda, Törökbálinta, Szigetszentmiklósa te iz same Budimpešte.

OPTUŽEN PO TRI TOČKE Zapalio Los Angeles: Taksist izazvao požar koji je ubio 12 ljudi, prijeti mu 45 god. zatvora
Zapalio Los Angeles: Taksist izazvao požar koji je ubio 12 ljudi, prijeti mu 45 god. zatvora

Ukupno je u intervenciji sudjelovalo sedamnaest vatrogasnih jedinica, uz podršku mobilnih laboratorija za katastrofe iz Peštanske i Komárom-Esztergom županije. Vatrogasci su koristili vodene topove i specijaliziranu pjenu kako bi obuzdali vatru koja je prijetila širenjem na ostatak kompleksa. Napori su urodili plodom te je požar lokaliziran do ranih jutarnjih sati u utorak, iako su radovi na potpunom gašenju i sanaciji trajali tijekom cijelog jutra.

Kako je MOL potvrdio u službenom priopćenju, jest da u incidentu nitko nije ozlijeđen.

- U požaru nije bilo ozljeda, a okolna naselja ni u jednom trenutku nisu bila ugrožena - poručili su iz kompanije, dodavši da su pokrenute i službene i interne istrage kako bi se utvrdio točan uzrok nesreće.

NEMA OZLIJEĐENIH VIDEO Drama na letu: Litijska baterija izazvala požar u kabini aviona, morali prisilno sletjeti
VIDEO Drama na letu: Litijska baterija izazvala požar u kabini aviona, morali prisilno sletjeti

Ubrzo nakon izbijanja požara, oglasio se i gradonačelnik Százhalombatte, Mihály Vezér, koji je na društvenim mrežama umirio građane. Potvrdio je da je gradska uprava u stalnom kontaktu s kriznim stožerom rafinerije te da stanovnici nisu dužni poduzimati nikakve posebne mjere zaštite.

FILE PHOTO: A general view of Hungarian oil and gas group MOL's main Danube refinery in Szazhalombatta
Foto: Laszlo Balogh

Na incident je reagirao i sam državni vrh. Mađarski premijer Viktor Orbán u utorak ujutro je na svom Facebook profilu objavio da je održao sastanak s čelnicima MOL-a i ministrom unutarnjih poslova.

- Opskrba gorivom u Mađarskoj je sigurna. Okolnosti požara u rafineriji nafte u Százhalombatti istražit ćemo najtemeljitije moguće - napisao je Orbán, obećavši potpunu istragu.

NOVI ROĐENDAN ČUDO NA KRKU Pogledajte što je preživio mladić! Autom sletio s ceste, prevrnuo se i zapalio!
ČUDO NA KRKU Pogledajte što je preživio mladić! Autom sletio s ceste, prevrnuo se i zapalio!

Unatoč umirujućim tonovima, mađarski portal index.hu, pozivajući se na izvore iz industrije, objavio je informaciju da cijeloj rafineriji prijeti mogućnost potpunog gašenja, što bi moglo imati značajne posljedice na energetsku stabilnost regije. Rafinerija Dunai, koja s radom započela 1965. godine, može preraditi 8,1 milijuna tona sirove nafte godišnje i ključna je točka za preradu ruske nafte koja stiže naftovodom Družba.

Mađarski novinar Szabolcs Panyi navodi da je do požara došlo samo nekoliko sati nakon eksplozije u Lukoilovoj rafineriji u rumunjskom Ploieștiju. Isto je objavio i ukrajinski istraživački novinar Anatolij Šarij, veliki kritičar ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

POGLEDJATE VIDEO:

 - MOL-ovo postrojenje, najveće i najmodernije u Mađarskoj, prima rusku naftu putem naftovoda Barátság. Rumunjsko postrojenje pripada ruskoj tvrtki Lukoil i ima godišnji kapacitet od 2,5 milijuna nafte, što ga čini jednim od najvećih poduzeća u Rumunjskoj. Kijev je shvatio da je provođenje sabotaža u Ukrajini sigurno i da nitko neće biti kažnjen pa je otišao korak dalje. Što je sljedeće, bombardiranja političkih protivnika? - objavio je Šarij.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 19
FOTO Noćna drama u Zagrebu: 'Policija je jurila za njim, a on je uletio u kuću. Okružili su ulicu!'
UHIĆENJE NA TREŠNJEVCI

FOTO Noćna drama u Zagrebu: 'Policija je jurila za njim, a on je uletio u kuću. Okružili su ulicu!'

Kako su nam kazali iz policije, uhićen je jedan čovjek koji je uhvaćen u kaznenom djelu. Dodaju da će se više informacija znati kada se provede kriminalističko istraživanje
EU zabranila ruski plin. Javile se Mađarska i Srbija: U teškoj smo situaciji. Ne znaju što ih čeka
ZATVORENA PIPA

EU zabranila ruski plin. Javile se Mađarska i Srbija: U teškoj smo situaciji. Ne znaju što ih čeka

Ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović istaknula je da Bugarska, sukladno toj odluci, neće dopustiti protok ruskog plina kroz plinovod Balkanski tok, što će pogoditi i Srbiju
'Naša Petra imala je moždani s 15 godina. Treba nam pomoć dobrih ljudi da stane na noge'
PATNJE TINEJDŽERICE

'Naša Petra imala je moždani s 15 godina. Treba nam pomoć dobrih ljudi da stane na noge'

Petra Adžić (19) morala je na četvrtu operaciju. Na području malog mozga, gdje joj je trebala biti ugrađena umjetna kost, stvorila se ranica koja se inficirala.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025