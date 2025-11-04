Obavijesti

News

Komentari 18
VATROGASCI NA TERENU

VIDEO Buktinja u Svetoj Nedelji: 'Užas, sve je puno crnog dima!'

Piše Marta Divjak,
VIDEO Buktinja u Svetoj Nedelji: 'Užas, sve je puno crnog dima!'
7
Foto: 24sata

Ogroman oblak crnog dima proširio se u utorak, 4. studenog nešto prije podneva iz Svete Nedelje

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Sortiranje događaja
GORE GUME

Gume gore ništa se ne vidi ne može se ni priči. Više vatrogasaca je stigla, čak i iz Zagreba dolaze. Tu je i Hitna pomoć - dodao je drugi čitatelj.

Kako doznaje reporterka 24sata sa terena, na tom je području nastao prometni kaos.

- Našao sam se u ulici uz koju se nalazi skladište i firma koje je u plamenu. Sve je krenulo jako brzo. Otopio se limeni krov, osjeća se velika vrućina čak i na par desetaka metara od požara - ispričao nam je svjedok požara.

VATROGASCI NA TERENU

Kako su za 24sata potvrdili iz zagrebačke policije, dojavu o požaru u jednom poduzeću zaprimili su u 11.20 sati. Nitko nije ozlijeđen, a vatrogasci su na terenu. Točan uzrok požara još uvijek nije poznat.

STRAŠAN POŽAR U SV. NEDELJI

Ovo je stravično. Nikad nisam vidjela ovakav požar. Valjda su radnici na sigurnom. To kad krene.. gasit će satima. Sirene odjekuju gradom već više od sat vremena - ispričala je za 24sata žena koja se našla na mjestu ogromne buktinje u Svetoj Nedelji. 

Ogroman oblak crnog dima proširio se u utorak, 4. studenog nešto prije podneva iz Svete Nedelje. Vatra je, prema prvim informacijama, zahvatila zgradu jedne tvrtke. Gusti crni dim vidljiv je kilometrima daleko, čak i s rubnih dijelova Zagreba.

- Smrad je snažan, a dima je toliko da je zadimilo skroz ulicu. Užasno je. Hrpa vatrogasaca je i stigla je hitna - rekao nam je čitatelj.

Komentari 18

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025