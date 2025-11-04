Ogroman oblak crnog dima proširio se u utorak, 4. studenog nešto prije podneva iz Svete Nedelje
VIDEO Buktinja u Svetoj Nedelji: 'Užas, sve je puno crnog dima!'
Gume gore ništa se ne vidi ne može se ni priči. Više vatrogasaca je stigla, čak i iz Zagreba dolaze. Tu je i Hitna pomoć - dodao je drugi čitatelj.
Kako doznaje reporterka 24sata sa terena, na tom je području nastao prometni kaos.
- Našao sam se u ulici uz koju se nalazi skladište i firma koje je u plamenu. Sve je krenulo jako brzo. Otopio se limeni krov, osjeća se velika vrućina čak i na par desetaka metara od požara - ispričao nam je svjedok požara.
Kako su za 24sata potvrdili iz zagrebačke policije, dojavu o požaru u jednom poduzeću zaprimili su u 11.20 sati. Nitko nije ozlijeđen, a vatrogasci su na terenu. Točan uzrok požara još uvijek nije poznat.
Ovo je stravično. Nikad nisam vidjela ovakav požar. Valjda su radnici na sigurnom. To kad krene.. gasit će satima. Sirene odjekuju gradom već više od sat vremena - ispričala je za 24sata žena koja se našla na mjestu ogromne buktinje u Svetoj Nedelji.
- Smrad je snažan, a dima je toliko da je zadimilo skroz ulicu. Užasno je. Hrpa vatrogasaca je i stigla je hitna - rekao nam je čitatelj.