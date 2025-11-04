VIDEO Buktinja u Svetoj Nedelji: 'Užas, sve je puno crnog dima!'

GORE GUME

Gume gore ništa se ne vidi ne može se ni priči. Više vatrogasaca je stigla, čak i iz Zagreba dolaze. Tu je i Hitna pomoć - dodao je drugi čitatelj.

Kako doznaje reporterka 24sata sa terena, na tom je području nastao prometni kaos.

- Našao sam se u ulici uz koju se nalazi skladište i firma koje je u plamenu. Sve je krenulo jako brzo. Otopio se limeni krov, osjeća se velika vrućina čak i na par desetaka metara od požara - ispričao nam je svjedok požara.