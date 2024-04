VIDEO Veliki zastoj tramvaja u Zagrebu: 'Prednji kraj je išao prema Ciboni, zadnji je izletio'

Vozili smo se 17-icom oko 7 sati kad je zadnji kraj skliznuo. Vozačev dio otišao je prema Ciboni, a ostatak prema Vukovarskoj, ispričao nam je jedan od brojnih čitatelja 24sata koji su snimili jutrošnju nezgodu u gradu Zagrebu.

Pogledajte video

Pokretanje videa... 00:35 Veliki zastoj tramvaja u Zagrebu na Savskoj: 'Prednji kraj je išao prema Ciboni, zadnji je izletio' | Video: 24sata/Video

Kako su nam potvrdili iz ZET-a, nastao je zastoj zbog iskliznuća njihovog tramvaja.

- Od 6.54 sati, tramvajski promet je otežan zbog zastoja do kojeg je došlo na Savskoj cesti, kod Ulice grada Vukovara.

Tramvajske linije koje dolaze iz središta grada prometuju na Ljubljanicu. U promet su uključeni autobusi koji voze na dionici od Savskog mosta do Trga Mažuranića te od rasrkižja Vukovarske i Radničke do raskrižja Vukovarske i Vrannčićeve. Vrbika, kao i od Radničke ulice do Trga Mažuranića - navode iz ZET-a.

Na terenu su njihove ekipe s radnim vozilima koje vraćaju tramvaj nazad na tračnice. Nakon toga će ga odšlepati u spremište.

U pomoć u prometu uključila se i prometna policija koja regulira promet.