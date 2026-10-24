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OGROMNE ŠTETE NA TAJVANU

VIDEO Više od 500 ozlijeđenih na putu pustoši tajfuna Champi

Broj ozlijeđenih u tajfunu Champi na Tajvanu porastao je na gotovo 530, a jedna osoba je poginula nakon što su je valovi povukli u more. Oluja je srušila gotovo 2200 stabala i oštetila više od 700 objekata, dok je više od 280.000 kućanstava privremeno ostalo bez struje. Champi, koji je nakratko dosegnuo snagu supertajfuna, oslabio je, a vjetrovi su dosezali brzinu od 162 kilometra na sat. Očekuje se da će do nedjelje proći pokraj kineske pokrajine Zhejiang.

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Tajfun Champi VIDEO
Tajfun Champi | Video: Reuters
ŠALJE PRIJETNJE

VIDEO Trump: Pobrinut ćemo se i za Kubu na povratku iz Irana

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će se SAD pozabaviti Kubom nakon što riješe pitanje Irana. Govoreći na skupu na Floridi, najavio je da bi američki ratni brodovi mogli proći pokraj Kube, a potom bi državni tajnik Marco Rubio otišao dovršiti dogovor. – Pozabavit ćemo se Kubom na povratku iz Irana. Nakratko ćemo se zaustaviti – rekao je Trump, opisujući scenarij u kojem bi američki brod stao nedaleko od kubanske obale. Nije iznio konkretne detalje o mogućim potezima Washingtona prema toj karipskoj državi.

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Trump: Pobrinut ćemo se i za Kubu na povratku iz Irana VIDEO
Trump: Pobrinut ćemo se i za Kubu na povratku iz Irana | Video: 24sata/Reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata' Detalji napetosti u koaliciji, u BiH i Švicarskoj 'pali' Torcidaši

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Sve veće napetosti u koaliciji oko tajnika Tomislava Bilandžića. Uhitili još tri bjegunca iz sramotnog nazi kortea u Splitu. Prekinuta potraga za hrvatskim pomorcem u Crnom moru. Kiša usporila radove, sanacija u Gospiću koštat će 55 milijuna eura. 150.000 ljudi na završnom skupu studenata u Beogradu. Bukovčev Ružičasti san prodali za čak 475 tisuća eura na aukciji.

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Gledajte '240 sekundi 24sata' Detalji napetosti u koaliciji, u BiH i Švicarskoj 'pali' Torcidaši VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata' Detalji napetosti u koaliciji, u BiH i Švicarskoj 'pali' Torcidaši | Video: 24sata Video
SRBIJA NA PREKRETNICI

VIDEO Povjesničar upozorava: 'Jedina zaštita od izborne krađe u Srbiji je masovnost birača...'

BEOGRAD - Povjesničar Dragan Popović smatra da su izbori u Srbiji najvažniji politički trenutak za zemlju od pada Slobodana Miloševića. U razgovoru s Hrvojem Zovkom upozorio je na neravnopravne izborne uvjete, ali ocijenio da studentska lista ima priliku osvojiti većinu i otvoriti put demokratskim promjenama. - Bit će tijesna borba, ne očekujem uvjerljivu pobjedu jer pod ovakvim neravnopravnim uvjetima to nije moguće - rekao je Popović. Upozorio je i na mogućnost izbornih nepravilnosti te istaknuo da su masovnost na biralištima i nenasilna obrana izborne volje ključni za zaštitu rezultata.

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Povjesničar upozorava: 'Jedina zaštita od izborne krađe u Srbiji je masovnost birača...' VIDEO
Povjesničar upozorava: 'Jedina zaštita od izborne krađe u Srbiji je masovnost birača...' | Video: Hrvoje Zovko
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VRUĆA ZABAVA Sve popularniji rave u saunama! DJ-i u ručniku

Barcelonski spa u četvrtak navečer pretvorio se u neobičan rave klub: stotinjak gostiju plesalo je među bazenima, saunama i jacuzzijima, dok su DJ-i glazbu puštali ogrnuti ručnicima. U studiju Inner Flow, nedaleko od plaže Barceloneta, posjetitelji su se fotografirali, zabavljali i odmarali na infracrvenim klupama. Takvi wellness partyji sve su popularnija alternativa izlascima uz alkohol. 'Uživam u wellnessu, ali i dalje volim dobru zabavu, bez alkohola i noćnih izlazaka', rekla je Rumunjka Sabina Zus (37), koja živi u Barceloni. Ideja je nastala kad su organizatori primijetili da se gosti u sauni druže i razgovaraju. Pokušaj da ih utišaju prerastao je u zabavu koja spaja glazbu, opuštanje i druženje.

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Rave u sauni VIDEO
Rave u sauni | Video: 24sata/Reuters
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Tramvaj na Črnomercu pomeo Golfa: 'Jedva smo krenuli s okretišta i odmah sudar...'

Nismo stigli ni do prve stanice i tramvaj je udario u auto. Vozačica je izašla pogledati je li čovjek dobro i ubrzo se vratila u tramvaj. Čovjek je ostao u šoku sjediti u autu, rekla je čitateljica koja je u petak bila u tramvaju broj 11 koji je krenuo sa okretišta na zagrebačkom Črnomercu. Iz ZET-a su nam rekli da nije bilo ozlijeđenih te da su vozači razmijenili podatke. Policija nije dobila dojavu o sudaru

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Sudar u Zagrebu VIDEO
Sudar u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

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