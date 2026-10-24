OGROMNE ŠTETE NA TAJVANU
VIDEO Više od 500 ozlijeđenih na putu pustoši tajfuna Champi
Broj ozlijeđenih u tajfunu Champi na Tajvanu porastao je na gotovo 530, a jedna osoba je poginula nakon što su je valovi povukli u more. Oluja je srušila gotovo 2200 stabala i oštetila više od 700 objekata, dok je više od 280.000 kućanstava privremeno ostalo bez struje. Champi, koji je nakratko dosegnuo snagu supertajfuna, oslabio je, a vjetrovi su dosezali brzinu od 162 kilometra na sat. Očekuje se da će do nedjelje proći pokraj kineske pokrajine Zhejiang.