VIDEO Vozaču se teret rasuo u vožnji, srednjoškolci uskočili u pomoć: 'Srce mi je bilo puno'

Na izrazito prometnoj Aveniji Većeslava Holjevca desetak dječaka s ceste skuplja i nosi rasuti građevinski materijal koji se vozaču rasuo u vožnji i stavljaju ga u kombi parkiran na cesti u blizni. Od ostalih vozača nitko nije stao i pomogao - osim njih.

Video njihove nesebične pomoći postao je viralan na društvenim mrežama, a raznježio je cijelu Hrvatsku.

- Imali smo mali odmor. Taman smo izašli van iz škole kad smo čuli buku. Krenuli smo prema cesti da vidimo što se dogodilo. Odmah smo ugledali kako je starijem gospodinu iz kombija ispao građevinski materijal. Nismo se nešto posebno dogovarali kako ćemo i hoćemo li pomoći, jednostavno smo svi spontano krenuli tamo pomoći - opisao je za Jutarnju list jedan učenik trećeg razreda Obrtničke i industrijske graditeljske škole u Zagrebu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Njihov ravnatelj Anto Vidović kaže da su upravo ovim djelom pokazali kako su spremni za život koji ih čeka nakon završene škole. Dečki kažu da im je jednostavno bilo logično pomoći nekome tko je u nevolji, iako su svi oni ljudi koji su autima prolazili pokazali da takve stvari nisu logične.

- Kad sam vidio što su moji dečki napravili, srce mi je bilo puno - rekao je Vidović.

Odbili nagradu: 'Nije nam imalo smisla'

Gospodin je bio sretan kad smo mu pomogli i pitao je želimo li novac kao zahvalu, ali nama to nije imalo smisla. Vidjeli smo čovjeka u problemu, shvatili da možemo pomoći i ne trebamo nagradu za to. Mislimo da bi to napravio svatko - govori nam skromno učenik, a ostali se slažu s njim.

O svemu se oglasila i škola na Facebooku.

- Imamo najbolju djecu u gradu! Vozaču je na Aveniji Većeslava Holjevca puknulo uže koje je pridržavalo materijal na kombiju i sve se rasulo po cesti. Za to vrijeme naši su dečki iz 3. A bili na malom odmoru i čim su vidjeli što se dogodilo priskočili su pomoći, iznijeli su trokut, da spriječe nesreću u prometu, i sve su pomogli utovariti natrag. Vozač im je htio dati novce, platiti im rad, no oni su to odbili jer su smatrali da je to humani čin i da nije u redu uzeti novce za nešto što bi svi trebali napraviti kad vidimo da je netko u nevolji. Dečki ponosni smo na vas - napisali su.

Najčitaniji članci