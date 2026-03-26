VIDEO Vozili smo se po snijegom zametenoj A6: 'Ralice čiste, a bezobrazni vozači ih pretiču!'
Snijeg na dijelu autoceste A6 donijela je nova i nagla promjena vremena. Kako smo se udaljavali od Zagreba, a približavali Rijeci, tako je i snijega bilo više, a uvjeti za vožnju sve lošiji. Ralice čiste, ali ih bezobrazni vozači pretiču, kaže nam čitatelj. HAK je priopćio kako su kolnici mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog snijega i zimskih uvjeta vožnje u Gorskom kotaru i Lici ograničenja su za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama.