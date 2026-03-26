VIDEO Vozili smo se po snijegom zametenoj A6: 'Ralice čiste, a bezobrazni vozači ih pretiču!'

Snijeg na dijelu autoceste A6 donijela je nova i nagla promjena vremena. Kako smo se udaljavali od Zagreba, a približavali Rijeci, tako je i snijega bilo više, a uvjeti za vožnju sve lošiji. Ralice čiste, ali ih bezobrazni vozači pretiču, kaže nam čitatelj. HAK je priopćio kako su kolnici mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog snijega i zimskih uvjeta vožnje u Gorskom kotaru i Lici ograničenja su za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama.

NAJBOLJI PRIJATELJ

VIDEO NERAZDVOJNI Ivica iz Zagreba: Triput na dan vozim svog Bobija (15) u šetnju...

Ivičina svakodnevna briga za psa Bobija (15) dirnula je cijelu Hrvatsku nakon što ga je jedna susjeda snimila kako u tačkama starog i bolesnog ljubimca vodi u šetnju. "Putovali smo zajedno na more, na rijeke, jezera: Čiče kraj Velike Gorice, Rakitje... On je aktivan i bio je slobodnjak. Od Istre do Dubrovnika sve je prošao, kad sam išao u grad biciklom, uvijek je išao sa mnom", kaže nam Ivica o svojem najboljem prijatelju... Bobi teško oda, zbog čega ga Ivica svakoga dana od tri do četiri puta u tačkama, obloženim dekicama kako bi mu bilo udobno i toplo, vozi na livadu. Tamo ga postavi na noge, kako bi se Bobi mogao prošetati i obaviti što treba...

HOROR U GAZI

VIDEO SNIMILI TRENUTAK UŽASA Izraelci opet 'udarili' na Gazu. U napadu ubijena jedna osoba...

Reuters je objavio snimku za koju pišu da prikazuje izraelski udar na šatorsko naselje u Dei Al-Baham u Gazi. Nad naseljem u kojem žive raseljeni Palestinci dignuo se gusti oblak dima nakon strašnog udara... "Do eksplozije je došlo nekoliko stotina metara od našeg šatora, ali ostaci su padali i po nama, puno je ozlijeđenih", rekla je Khalil (57) za AFP. U ovom udaru ubijena je najmanje jedna osoba.

TKO JE KOGA ZASJENIO?

VIDEO Melania stigla na samit s robotom! Gospođa Macron sve je znatiželjno promatrala...

Na otvaranju globalnog summita “Poticanje budućnosti zajedno" u Bijeloj kući prva dama SAD-a Melania Trump dobila je neobičnog pratitelja, možemo reći i prijatelja, elegantnog crno-bijelog robota! Dok su uzvanici, uključujući Brigitte Macron, znatiželjno promatrali, robot “Figure 3” sam se predstavio i poručio da je razvijen u SAD-u...

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ivica i njegov Bobi (15) ganuli su Hrvatsku: 'Najbolji prijatelj'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Svakoga dana po tri puta starog i bolesnog ljubimca Bobija (15) vozi u tačkama u šetnju 74-godišnji umirovljenik Ivica Penić iz Zagreba. Kaže da se 15-godišnjem psu brine kao o djetetu jer mu je najbolji prijatelj. Svakodnevna Ivičina briga za Bobija dirnula je cijelu Hrvatsku nakon što ga je snimila susjeda i izrazila mu divljenje u Facebook grupi. Od tada Ivici, koji nema društvene mreže, stari mobitel ne prestaje zvoniti. Vedran Špehar, državni tajnik ministra Šušnjara bez pristanka susjeda iznajmljuje apartmane, zakon je zaobišao tako da je dobio suglasnost investitora prije prodaje. Iran odbacio Trumpov plan od 15 točaka za okončanje američkih napada. Poručili da će rat završiti pod njihovim uvjetima. Upaljen crveni meteoalarm za gospićku regiju zbog snijega i riječku zbog orkanske bure. Preporučuje se izbjegavanje putovanja. Vatrogasci dobili robote pomagače...

POSJET PJONGJANGU

VIDEO Diktator Kim ugostio je Putinova saveznika Lukašenka uz taktove raspjevane djece

SJEVERNA KOREJA - Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko stigao je u srijedu u Sjevernu Koreju. Tamo ga je u Pjongjangu dočekao diktator Kim Jong Un.

