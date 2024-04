VIDEO Vrijeme stvara kaos: U Zagorju pada snijeg, vjetar lomi stabla u Zagrebu i u Slavoniji

Jaka promjena vremena stigla je do područja Hrvatske u utorak. Jučer je bilo gotovo 30 Celzija, a danas u Zagorju pada i snijeg. 'Nestabilno je i hladnije od prosjeka za sredinu travnja. Na kopnu promjenljivo i pretežno oblačno, a na Jadranu djelomice sunčano. Još u prvom dijelu dana kiša na istoku, pljuskovi i grmljavina u Dalmaciji. Poslijepodne su lokalni pljuskovi kiše mogući u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, a snijega u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeverni', prognoziraju iz DHMZ-a.

Na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom još prijepodne s olujnim udarima, a u Dalmaciji i zapadni te sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 6 do 11, a drugdje duž obale između 11 i 16. Najviša dnevna uglavnom od 12 do 17 °C, u gorju i na istoku malo niža.

U Osijeku padale grane

Javna vatrogasna postrojba Grada Osijeka borila se sa stablima. Grane su, kako su javili, pale na automobile.

Zagrebački vatrogasci imali 12 intervencija

'Od 7 do 12.30 smo odradili 12 intervencija, dva požara (pečenjare i na gradilištu), osam intervencija uglavnom vezanih uz otklanjanje grana i drveća, jedno uklanjanje lima i jedan izvid vezan uz auto u Savi', rekao je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Siniša Jembrih. Olujni vjetar nosio je sve pred sobom i u centru grada.

DHMZ izdao upozorenje

Nakon, u dosadašnjoj povijesti mjerenja, jednih od najtoplijih veljača i ožujka, ponegdje čak i rekordno toplih, temperatura zraka je i u prvoj polovini travnja bila znatno iznad prosjeka za doba godine. No, iznimno toplom vremenu stiže kraj. Naime danas će na vrijeme u našim krajevima sve jače utjecati izražena termobarička dolina sa sjeverozapada s kojom će u utorak poslijepodne po visini naglo stići osjetno hladniji zrak, npr. na 1.5 km visine temperatura će se u svega pola dana s oko 12 °C spustiti na 0 °C, upozorili su iz DHMZ-a.

U isto vrijeme, DHMZ navodi kako je u 15 sati najtoplije bilo u Šibeniku gdje je 25 Celzija, 24 je na Palagruži i u Kninu.

U prekidu su trajektne linije: Vis-Split i Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ te katamaranske linije: Split-Hvar-Vela Luka-Ubli, Ubli-Korčula-Dubrovnik te Rijeka-Rab-Novalja.