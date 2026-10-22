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TRG SLAVIJA

VIDEO Vučić u problemu. Tisuće ljudi okupile su se u Beogradu pred izbore u nedjelju

'Studentska lista - Studenti pobeđuju' organizirala je na Trgu Slavija u Beogradu posljednji predizborni skup uoči izvanrednih parlamentarnih izbora u nedjelju, 25. listopada. Prema Slaviji se organizirano krenulo u šest kolona iz različitih dijelova grada. Skupu pod nazivom „Pobjeda te zove” na Slaviji prethodili su višednevni studentski marševi iz cijele zemlje, s istoka, zapada i sjevera Srbije, a sinoć im je ispred Rektorata u Beogradu priređen veliki doček.

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Tisuće na ulicama Beograda VIDEO
Tisuće na ulicama Beograda | Video: 24sata/Reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Drama u koaliciji zbog policije, razbijen luksuzni Lamborghini...

Domovinski pokret traži smjenu državnog tajnika koji je stao uz policiju, a u Vladi nisu zadovoljni. Donosimo i priču o Lamborghiniju vrijednom 450.000 eura koji se zabio u ogradu pri 200 na sat, Gršinim emocijama o obitelji, Hajdukovoj milijunskoj kazni i drugim vijestima dana. U podcastu Bobu Bob! gostuje Žarko Puhovski.

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Drama u koaliciji zbog policije, razbijen luksuzni Lamborghini... VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Drama u koaliciji zbog policije, razbijen luksuzni Lamborghini... | Video: 24sata
NEVJEROJATNO

DRAMATIČNA SNIMKA U Zagrebu mu potrgao retrovizor, ovaj mu odmah vratio

ZAGREB - Čitatelj 24sata poslao nam je snimku incidenta koji se dogodio na Maksimirskoj ulici popodne. Na snimci se vidi kako mladić nogom razbija retrovizor auta starijeg muškarca koji se nalazio iza njega. Mladić ulazi u svoj auto, a stariji muškarac izlazi iz svog auta i uzvraća štetu. Poslali smo upit policiji te ćemo ga objaviti kada ga dobijemo.

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Kaos u prometu VIDEO
Kaos u prometu | Video: 24sata Video
NEDJELJA JE SVE BLIŽE

VIDEO Nasilje, prijetnje i druga strana izbora u Srbiji: 'Bio sam žrtva policijske brutalnosti'

U nedjelju su u Srbiji parlamentarni izbori, a tamo ih, po svemu sudeći neće nitko dočekati mirno. Političke igre, prozivke, ali i val nasilja obilježili su dane uoči izbora...

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Aktivisti protiv Vučića VIDEO
Aktivisti protiv Vučića | Video: 24sata/Reuters
NEVJEROJATNE SCENE

VIDEO Pogledajte spektakl na nebu iznad Teksasa: Dronovi iz Kine oborili su rekorde...

Tisuće dronova pretvorile su noćno nebo iznad Teksasa u golemi svjetlosni spektakl! Kineska tvrtka tijekom sedam nastupa lansirala je ukupno 71.207 dronova i postavila Guinnessov rekord za najveći broj lansiranja u jednom tjednu. Posebnu pozornost privukao je zmaj sastavljen od čak 10.183 drona, čime je srušen rekord za najveći prikaz mitskog bića na nebu.

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Dron tim u Kini postavio svjetske rekorde VIDEO
Dron tim u Kini postavio svjetske rekorde | Video: 24sata/Reuters
'OVO NAS OHRABRUJE'

VIDEO Umjetnička instalacija u Iranu: Donald Trump iza rešetaka, prolaznici oduševljeni

Performer je u Teheranu u umjetničkoj instalaciji imitirao američkog predsjednika Donalda Trumpa iza rešetaka. Kretao se unutar improvizirane ćelije dok su prolaznici promatrali performans. Na plakatu pored 'ćelije' pisalo je 'Zločin je ne vidjeti ovaj prizor'. Mnogi prolaznici su oduševljeno fotografirali nesvakidašnji prizor.

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Trump iza rešetaka u Iranu VIDEO
Trump iza rešetaka u Iranu | Video: 24sata/Reuters

OSTALO

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