TRG SLAVIJA
VIDEO Vučić u problemu. Tisuće ljudi okupile su se u Beogradu pred izbore u nedjelju
'Studentska lista - Studenti pobeđuju' organizirala je na Trgu Slavija u Beogradu posljednji predizborni skup uoči izvanrednih parlamentarnih izbora u nedjelju, 25. listopada. Prema Slaviji se organizirano krenulo u šest kolona iz različitih dijelova grada. Skupu pod nazivom „Pobjeda te zove” na Slaviji prethodili su višednevni studentski marševi iz cijele zemlje, s istoka, zapada i sjevera Srbije, a sinoć im je ispred Rektorata u Beogradu priređen veliki doček.