VIDEO Vučić u problemu. Tisuće ljudi okupile su se u Beogradu pred izbore u nedjelju

NEVJEROJATNO

DRAMATIČNA SNIMKA U Zagrebu mu potrgao retrovizor, ovaj mu odmah vratio ZAGREB - Čitatelj 24sata poslao nam je snimku incidenta koji se dogodio na Maksimirskoj ulici popodne. Na snimci se vidi kako mladić nogom razbija retrovizor auta starijeg muškarca koji se nalazio iza njega. Mladić ulazi u svoj auto, a stariji muškarac izlazi iz svog auta i uzvraća štetu. Poslali smo upit policiji te ćemo ga objaviti kada ga dobijemo.

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