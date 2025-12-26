POTRAGA U BARANJI
VIDEO 24sata na mjestu velike potrage u Baranji! Dječak (11) je pronađen, sretan kraj potrage!
U Baranji je u petak nestao 11-godišnji dječak. Kako navode iz policije, dojavu da je dječak nestao na vidikovcu Trojnaš, između Batine i Draža, primili su u 16:47 sati. Odmah je pokrenuta velika potraga, na terenu su stigli policija, HGSS, vatrogasci, u potrazi su sudjelovali i stanovnici okolnih mjesta... Nešto poslije 21 sata za 24sata je iz policije potvrđeno kako je dječak pronađen, kako je živ i zdrav...
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Zabrane trubača po Hrvatskoj: 'Mi ne dolazimo nepozvani...'Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Do ovog Božića nisu nikome smetali, a onda je krenuo val zabrana romskih uličnih zabavljača. Prvo ih je zabranila Ljubljana, potom je Miro Bulj potjerao svirače s trga u Sinju, u Zagrebu je intervenirala policija jer su trubači navodno ulazili u dvorišta... Jedan sastav romskih trubača za 24sata govori: Mi ne dolazimo nepozvani i uvijek imamo dogovor s gazdama, bilo kafića, bilo kuća. Crnogorska policija uhitila je Milorada Kovačevića kojeg Hrvatska traži zbog ubijanja i mučenja zarobljenih Hrvata u Domovinskom ratu. Crobarometar: Najpopularniji političar je Zoran Milanović, a Ivan Anušić je prestigao premijera Plenkovića. Joc Pečečnik posudio je Ivici Todoriću skoro milijun eura, pa preuzeo arbitražu protiv Hrvatske. 24sata otkriva da Todorićev prijatelj gradi i luksuzne apartmane pored Opatije. Zelenski u nedjelju stiže kod Trumpa. Hajdukovi čelnici očekuju 15 milijuna eura od transfera, a Dinamovi 27 milijuna.
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pokloni stižu djeci čiji roditelji trebaju pomoć. Hvala vam!Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Veći dio unutrašnjosti Hrvatske probudio se pod snježnim pokrivačem. Iz Hrvatskih autocesta upozoravaju da se bez zimske opreme ne izlazi na ceste. Crni Badnjak u Karlovcu - muškarac se zabio u stup, sletio u provaliju i poginuo na mjestu. Nakon pet godina održana polnoćka u zagrebačkoj katedrali, završen prvi dio složenih radova posljepotresne obnove. Prije par tjedana zamolili smo vas da nam pomognete darivati 94 djece iz obitelji čiji roditelji trebaju pomoć. U samo sat vremena, ispunili ste sve želje, a pokloni su počeli stizati do djece. U Ljubljani su zabranjeni romski trubači za vrijeme blagdana, ali zato u Zagrebu ove godine sviraju po gotovo svim kvartovima. Joško Gvardiol i nepoznata plavuša snimljeni u zagrljaju na Cvjetnom trgu,nogometaš je prijateljice počastio ružama.
Adventski kalendar kolača 25. dan: Čokoladna gibanicaDanas baka Ana priprema čokoladnu gibanicu - specijalan kolač punjen s mljevenim keksima, čokoladom u prahu i pekmezom od marelica. Ovo je ujedno i zadnji video iz serijala 'Babičine produkcije' Maria Kroga i Adventskog kalendara babičinih kolača. Nadamo se da ste uživali!
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Policija kod djece nalazi petarde snage manje ručne bombe...Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Božić je vrijeme mira, obiteljskih druženja, fine hrane i veselog duha. No svake godine, nažalost, petarde prekinu taj ugođaj. Unatoč djelomičnoj zabrani, jake petarde koje uopće ne bi smile biti u dostupne građanima, već se koriste u lovu, vojsci i građevini, pronađu svoj put do dječjih ruku. Policija je u Zagrebu otkrila čak tonu pirotehnike, uhićen muškarac... U Sesvetama bacili bombu na kuću, vlasnik kae da je ostalo više od 200 gelera... Dijelovi Hrvatske se zabijelili za Badnjak, evo što nas čeka u idućim danima. Bulj otjerao romski orkestar iz Sinja - "Nisu imali dozvole, nije prikladno", kaže za 24sata. Inter zagrizao za Hajdukova stopera, na Poljud stižu milijuni za 18-godišnjaka...
Adventski kalendar božićnih kolača 24. dan: Linzeri bake AneDonosimo vam čaroliju božićne tradicije u vaše kuhinje! Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača. Baka Ana danas sprema linzere - fine prhki keksiće koji se tope u ustima, a punjeni su domaćim pekmezom od marelice
