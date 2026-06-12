Petak, zadnji dan škole, ali i prometna nesreća stvorili su apsolutni kaos, kolonu od čak 11 kilometara na obilaznici A3. Čitatelj nam je poslao snimku dužine šest minuta koja prikazuje neprekidnu kolonu. HAK je priopćio kako se između čvora Buzin i Mosta Sava, u smjeru Lipovca, vozi po dva traka u koloni od oko 11 kilometara.
VIDEO Zadnji dan škole, sudari vikend... kolone prema moru!
Kombinacija više faktora poput vikend-gužve, zadnjeg dana škole i prometne nesreće, stvorila je u petak poslijepodne velike zastoje.Najteža situacija trenutačno je na zagrebačkoj obilaznici (A3) u smjeru Lipovca, gdje vozači stoje u kilometarskom čepu. Da se radi o dugoj koloni, svjedoči i snimka koju nam je poslao čitatelj, a na kojemu se kroz punih šest minuta vožnje vidi neprekinuti niz zaustavljenih automobila.
Hrvatski autoklub javlja da su prometni kaos na obilaznici uzrokovale dvije prometne nesreće u smjeru Lipovca, prva između čvora Buzin i Mosta Sava na 27. kilometru te druga na 38. kilometru.
Uz to, promet je iznimno gust na cijeloj dionici obilaznice između čvorova Lučko i Zagreb istok, gdje se također vozi usporeno i uz povremene zastoje.
Osim zagrebačkog prstena, pojačan pritisak vozila bilježi se i na ostalim važnim prometnicama prema moru i unutrašnjosti.
Na autocesti A1 promet je gust između Zagreba i čvora Bosiljevo u oba smjera. Na riječkoj obilaznici, točnije na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije, stvorila se kolona duga oko jedan kilometar.
Poteškoća ima i na jugu zemlje, gdje se na Jadranskoj magistrali kod mjesta Soline vozi uz privremenu regulaciju zbog prometne nesreće. Vozačima se savjetuje oprez i provjera stanja na cestama prije kretanja na put.