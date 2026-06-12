VIDEO Zadnji dan škole, sudari vikend... kolone prema moru!

KOLONA OD 11 KILOMETARA

Kombinacija više faktora poput vikend-gužve, zadnjeg dana škole i prometne nesreće, stvorila je u petak poslijepodne velike zastoje.Najteža situacija trenutačno je na zagrebačkoj obilaznici (A3) u smjeru Lipovca, gdje vozači stoje u kilometarskom čepu. Da se radi o dugoj koloni, svjedoči i snimka koju nam je poslao čitatelj, a na kojemu se kroz punih šest minuta vožnje vidi neprekinuti niz zaustavljenih automobila.

Hrvatski autoklub javlja da su prometni kaos na obilaznici uzrokovale dvije prometne nesreće u smjeru Lipovca, prva između čvora Buzin i Mosta Sava na 27. kilometru te druga na 38. kilometru.

Uz to, promet je iznimno gust na cijeloj dionici obilaznice između čvorova Lučko i Zagreb istok, gdje se također vozi usporeno i uz povremene zastoje.

Osim zagrebačkog prstena, pojačan pritisak vozila bilježi se i na ostalim važnim prometnicama prema moru i unutrašnjosti.

Na autocesti A1 promet je gust između Zagreba i čvora Bosiljevo u oba smjera. Na riječkoj obilaznici, točnije na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije, stvorila se kolona duga oko jedan kilometar.

Poteškoća ima i na jugu zemlje, gdje se na Jadranskoj magistrali kod mjesta Soline vozi uz privremenu regulaciju zbog prometne nesreće. Vozačima se savjetuje oprez i provjera stanja na cestama prije kretanja na put.