PROVOZAO SE ADVENTOM VIDEO Zagrepčanin okitio auto lampicama: 'Trebalo mi je čak deset sati i tri tisuće lampica!'

ZAGREB - Sinoć se adventom u Zagrebu provozao svjetleći automobil, a oduševio je i prisutne policajce koji s se fotografirali s njim. Na ideju sam došao još prošle godine, ali je tada nisam stigao realizirati. Trebalo mi je 10 sati da ga okitim, tri tisuće lampica i tristo metara kabla. Želio sam malo razveseliti ljude u ovo tmurno doba, a svi na njega reagiraju s oduševljenjem. Čak su me pustili do Zrinjevca pa su se oko njega okupili posjetitelji Adventa, rekao nam je čitatelj koji je inspiraciju dobio iz Amerike. Iako se ovakve kreacije policija kažnjava po 60 eura, kaže kako su ga do sada zaustavili samo za fotografiju.