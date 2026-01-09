HLADNI VAL TEK DOLAZI
VIDEO Zaledili se auti u Opatiji: 'Nikad nisam vidjela ovako što'
Čitateljica nam je poslala snimku potpuno zaleđenih automobila u Velom Brgudu, mjestu pokraj Opatije, prizor kakav se rijetko viđa na tom području. "Ovo je živi show!! Nisam nikad nešto ovako vidjela", rekla nam je čitateljica. Iako je u mjestu jutros oko 8 sati bilo oko 3 stupnja Celzijeva, automobili su bili prekriveni debelim slojem leda. Prema prognozama, hladni val tek dolazi, a sutra i prekosutra temperature bi mogle pasti i do minus 7 stupnjeva.