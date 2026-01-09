Obavijesti

HLADNI VAL TEK DOLAZI

VIDEO Zaledili se auti u Opatiji: 'Nikad nisam vidjela ovako što'

Čitateljica nam je poslala snimku potpuno zaleđenih automobila u Velom Brgudu, mjestu pokraj Opatije, prizor kakav se rijetko viđa na tom području. "Ovo je živi show!! Nisam nikad nešto ovako vidjela", rekla nam je čitateljica. Iako je u mjestu jutros oko 8 sati bilo oko 3 stupnja Celzijeva, automobili su bili prekriveni debelim slojem leda. Prema prognozama, hladni val tek dolazi, a sutra i prekosutra temperature bi mogle pasti i do minus 7 stupnjeva.

Veli Brgud: Zaleđeni automobil 00:25
Veli Brgud: Zaleđeni automobil | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata: Ledena Hrvatska, sramotna obnova i skandalozan slučaj šefa bolnice

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Led okovao Hrvatsku, zagrebačke traume pune, spašeni ljudi koji su zapeli na magistrali podno Velebita, sramotna obnova škole u Slavoniji i - samo u Hrvatskoj: Priznao da je uzeo mito i normalno se vratio na posao

'240 sekundi' 24sata: Ledena Hrvatska, sramotna obnova i skandalozan slučaj šefa bolnice 04:00
'240 sekundi' 24sata: Ledena Hrvatska, sramotna obnova i skandalozan slučaj šefa bolnice | Video: 24sata/Video
BRZA CESTA SOLIN-KLIS

Oprezno, prometna kod Splita! HAK: 'Vozi se usporeno u koloni'

Zbog prometne nesreće u tunelu Klis Grlo na brzoj cesti (DC1) Solin-Klis, u smjeru Splita, vozi se usporeno, u koloni u pokretu - izvijestio je HAK. Kako nam kaže čitatelj, vozi se jednom trakom.

Prometna na brzoj cesti Solin-Klis 00:40
Prometna na brzoj cesti Solin-Klis | Video: Čitatelj 24sata
SNIJEG VESELI I ODRASLE!

VIDEO Vesela ekipa na snijegu kraj Daruvara: 'Noćno sanjkanje je rijetkost, zato smo uživali'

"Uz prskalice i sanjke uživali smo u zimskoj idili. Noćno sanjkanje po snijegu nije često, baš je bilo posebno. Snimke su nastale spontano, bili smo radosni", kaže nam čitatelj iz Đulovca, pokraj Daruvara.

Sankanje 01:28
Sankanje | Video: Čitatelj 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Snježni kaos paralizirao cijelu Hrvatsku, poplave u Vrgorcu...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Snijeg i led izazvali su prometni kolaps diljem Hrvatske. Vlak od Zagreba do Splita putovao je čak 21 sat, a putnici su 12 sati proveli zatočeni u Kninu bez hrane i pića. Autocesta A1 bila je zatvorena, autobusi su satima stajali na odmorištu Macola, a jedina veza juga i sjevera bila je lokalna cesta preko Gračaca. U Zagrebu se urušila tenda u centru grada, kamion je udario u kuću, a Klinika za traumatologiju zabilježila je 260 pacijenata. Smirivanjem oborina promet se normalizira, no stiže upozorenje na ekstremno niske temperature do -14 stupnjeva. Donosimo i snimke velikih poplava na vrgoračkom području, podatke o inflaciji, političke aktualnosti, sigurnosne teme iz svijeta te najnovije vijesti iz showbiznisa i sporta.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Snježni kaos paralizirao cijelu Hrvatsku, poplave u Vrgorcu... 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Snježni kaos paralizirao cijelu Hrvatsku, poplave u Vrgorcu... | Video: 24sata/Video
TRENUTNO SE POSIPA SOL

VIDEO Zimska služba: 'Otkad je prestao padati snijeg, lakše je održavati ceste. Pripravni smo'

"Ekipe rade u kontinuitetu kako bi osigurale prohodnost prometnica u Gradu Zagrebu... Trenutno se posipa sol po cestama, nastavljamo biti pripravni", kažu iz Zimske službe zagrebačkih cesta sa ralicom.

Izjava Zimske službe Zagrebačkih cesta 00:58
Izjava Zimske službe Zagrebačkih cesta | Video: 24sata/Igor Šoban/Pixsell

