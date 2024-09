VIDEO Zamjenica britanskog premijera partijala na Ibizi pa poručila: 'Trebamo se opustiti'

Angela Rayner (44), političarka Laburističke stranke i zamjenica britanskog premijera Keira Starmera, odgovorila je na kritike javnosti nakon što su je u kolovozu snimili kako se zabavlja na Ibizi, piše The Independent.

Rayner je prošli mjesec stajala za DJ pultom s australskim DJ-jem i producentom Fisherom plešući na remiks pjesme 'Somebody That I Used To Know' Gotyea. Posebno ju je prozvala bivša konzervativna zastupnica Nadine Dorries.

- Angela je ovo jako loše procijenila, to je krajnje nezrelo – misliti da je prihvatljivo zabavljati se kao da je 1999. godina dok je ona zamjenica premijera - rekla je za Daily Mail.

U razgovoru za Sky News Angela Rayner objasnila je da je bila na godišnjem odmoru.

- Svoj posao shvaćam vrlo ozbiljno. Stalno sam u parlamentu, radim ono što treba i nastavit ću to raditi. Svi se trebamo odmoriti i opustiti. Ali svoj posao shvaćam ozbiljno i volim govoriti o tome što radim kako bih pomogla drugima - rekla je pa dodala:

- Kritike na račun mog plesanja su subjektivne. Dolazim iz radničke klase i volim plesati. Volim plesnu glazbu.

Govorila je i o svom prijateljstvu s DJ Fisherom, kojeg poznaje nekoliko godina, i opisala ga kao sjajnog tipa.