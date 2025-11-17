VIDEO 'Zapalimo svijeće diljem Hrvatske, neka obasjaju put u bolje sutra. Zapamtite Vukovar'
Uoči obilježavanja Dana sjećanja, građani diljem zemlje pale svijeće u spomen na poginule. Zagrepčani će i ove godine Vukovaru i Škabrnji odati počast mimohodom i paljenjem svijeća duž Vukovarske ulice. U 18:30 počeo je svečani program u kojem sudjeluju postrojbe Hrvatske vojske i policija, a slijedi i glazbeni dio programa. Nakon himne govor je držao povjesničar Ivan Samardžija. 'Zapalimo tisuće svijeća diljem domovine, neka obasjavaju put u bolje sutra. Zapamtite Vukovar', rekao je. Hrvatski branitelji donijeli su vukovarsko svjetlo mira iz Vukovara 8. studenog ove godine. Zapalit će ga Damir Batarelo, sin Josipa Batarela.