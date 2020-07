Video: Zapalio se auto na cesti u Zagrebu, muškarci istrčali van

Kako su nam potvrdili vatrogasci, u subotu u 21.38 sati dobili su dojavu da gori auto na Zagrebačkoj aveniji nedaleko od Hotela Antunović u Zagrebu. Plamen ga je potpuno progutao

<p>Bili smo u Novoj galeriji kad mi je mama rekla da hitno dođem da se auto zapalio na Zagrebačkoj aveniji. Kad sam pogledala kroz prozor vidjela sam dva muškarca kako istrčavaju van. Drugi su im odmah došli pomoći, gasili su aparatom no bili su nemoćni.</p><p>Ispričala nam je to svjedokinja koja je u subotu poslije 21.30 sati snimila kako gori auto na Zagrebačkoj aveniji u Zagrebu. Muškarci su se svim silama borili kako bi ugasili požar, no nisu uspjeli. Ubrzo su došli vatrogasci.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Gori automobil na Zagrebačkoj aveniji</p><p>- Plamen je bio velik. Nastao je kaos jer su se vozači, koji su bili iza zapaljenog automobila, bojali proći blizu iako je muškarac maknuo auto na stranu - ispričala je čitateljica.</p><p>Zagrebački vatrogasci potvrdili su kako su dobili dojavu u 21.38 sati te su poslali ekipu da ugasi automobil. Do njihovog dolaska cijeli je bio u plamenu. Vatra je sada ugašena, a kraj automobila su trenutno policajci koji rade očevid.</p>