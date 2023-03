VIDEO Zapalio se tramvaj u Zagrebu, ugasio ga ZET-ov vozač

Trajalo je to oko pola sata, dva tramvaja stajala su jedan nasuprot drugom, gasili su ga vozači. Sva sreća pa je sve prošlo dobro, rekla nam je čitateljica koja je u četvrtak oko 16.00 sati snimila kako iz tramvaja na Horvaćanskoj cesti izlazi dim.

POGLEDAJTE VIDEO: Dim u tramvaju

Iz ZET-a su nam potvrdili kako je došlo do kratkog zastoja prometa.

- U 16.05 sati na Horvaćanskoj cesti u smjeru Prečkog, na tramvaju linije 5 došlo je do zapaljenja u zoni drugog postolja. Brzom reakcijom vozača plamen je ugašen te nije bilo potrebe za intervencijom vatrogasaca. Nema ozlijeđenih putnika, a tramvaj je povučen u spremište na servis gdje će se utvrditi uzrok zapaljenja. Linije 5 i 7 bile su skraćene do Jaruna do 16.25 sati - rekli su nam.

