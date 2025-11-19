VIDEO Zatvoren promet oko Vjesnika: 'Bit će danas kaos!'

POSEBNA REGULACIJA

Iz Grada Zagreba su poslali priopćenje u kojem su s policijom dogovorili privremenu regulaciju koja će biti na snazi sve dok sigurnosna procjena nadležnih službi ne redefinira sigurnosni perimetar biti na snazi:

· Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske bit će zatvoren u oba smjera.

· Promet Slavonskom avenijom prema zapadu odvijat će se sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom.

· Promet Slavonskom avenijom u smjeru istoka bit će zatvoren od Selske ceste do Marohnićeve ulice.

· Promet će biti preusmjeravan na Selsku prije nadvožnjaka.

· Savska cesta, Odranska ulica i Cvjetna cesta bit će prometne u oba smjera.

- Zbog iznimnog značaja Slavonske avenije za prometni sustav Grada Zagreba, očekujemo veće poremećaje u široj prometnoj mreži. Zbog toga će rad semafora u širem obuhvatu biti izmijenjen kako bi povećao protočnost na raskrižjima, a bit će prisutni svi raspoloživi prometni redari i policijski službenici. U intenzivnom smo kontaktu s nadležnim službama kako bi se što prije uspostavilo redovno odvijanje prometa - navode iz Grada.

Građane mole da za putovanje koriste javni prijevoz ili bicikle, a one koji ipak moraju osobnim automobilima mole da za putovanje koriste navigacijske aplikacije koje će im pomoći pronaći najbolji pravac.