VIDEO Zatvoren promet oko Vjesnika: 'Bit će danas kaos!'

Na vrhu zgrade Vjesnika izbio je požar poslije 23 sata u ponedjeljak. Požar se širio ventilacijama i kanalima. I u večernjim satima u utorak viđeno je nekoliko manjih plamena u zgradi...
- Zbog iznimnog značaja Slavonske avenije za prometni sustav Grada Zagreba, očekujemo veće poremećaje u široj prometnoj mreži. Zbog toga će rad semafora u širem obuhvatu biti izmijenjen kako bi povećao protočnost na raskrižjima, a bit će prisutni svi raspoloživi prometni redari i policijski službenici. U intenzivnom smo kontaktu s nadležnim službama kako bi se što prije uspostavilo redovno odvijanje prometa - navode iz Grada.
Građane mole da za putovanje koriste javni prijevoz ili bicikle, a one koji ipak moraju osobnim automobilima mole da za putovanje koriste navigacijske aplikacije koje će im pomoći pronaći najbolji pravac.
Vatrogasci su po nalogu statičara iz sigurnosnih razloga u utorak navečer napustili Vjesnikov neboder, te će pričekati srijedu ujutro da se objekt ohladi kako bi nastavili s gašenjem požara. Zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Grada Zagreba Tomislav Resman izjavio je da će vatrogasci ostati na tom području cijelu noć i veći dio sutrašnjeg dana
O prometu je popodne govorio i pročelnik Andro Pavuna koji je pojasnio kako će sljedećih dana izgledati situacija u prometu nakon gašenja požara u neboderu Vjesnika.
Zagrebačka gradska uprava objavila je u utorak navečer detalje privremene regulacije prometa nužne zbog požara nebodera Vjesnik, odnosno zbog blizine te zgrade uz Slavonsku aveniju, a regulacija je na snazi od 19 sati pa sve do nove sigurnosne procjene nadležnih službi.
Gradska uprava u priopćenju navodi da je temeljem stručnog pregleda ovlaštenih inženjera i statičara Hrvatski centar za potresno inženjerstvo (HCPI) definirao sigurnosni perimetar oko zgrade koji je potrebno osigurati te da on, zbog blizine zgrade uz Slavonsku aveniju, obuhvaća južni kolnik i podvožnjak Slavonske avenije.
Zbog toga je u suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom definirana privremena prometna regulacija od danas u 19 sati, a trajat će "sve dok sigurnosna procjena nadležnih službi ne redefinira sigurnosni perimetar”.
"Zbog iznimnog značaja Slavonske avenije za prometni sustav Grada Zagreba, očekujemo veće poremećaje u široj prometnoj mreži”, naglašavaju iz Gradske uprave. Zbog toga će rad semafora u širem obuhvatu biti izmijenjen kako bi povećao protočnost na raskrižjima, a bit će prisutni svi raspoloživi prometni redari i policijski službenici.
Iz Grada ističu i da su u intenzivnom kontaktu s nadležnim službama kako bi se što prije uspostavilo redovno odvijanje prometa, a građane mole da za putovanje koriste javni prijevoz ili bicikle, a one koji ipak moraju automobilima da za putovanje koriste navigacijske aplikacije koje će im pomoći pronaći najbolji pravac.