VIDEO Zbog medvjeda zatvorili skoro 100 škola u Japanu! Ulovili ga nakon 2 dana potrage

NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Crni vikend na hrvatskim cestama. Poginulo devet ljudi... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Devet osoba smrtno je stradalo, a 98 je ozlijeđeno u 95 nesreća tijekom crnog vikenda na prometnicama, objavilo je ravnateljstvo policije. Osnovnoškolac u Velikoj Gorici ugušio se u školi za vrijeme obroka. Djelatnici Hitne svjedočili na suđenju Marku Smažilu za ubojstvo Mihaele Berak, jedan rekao da je bio uznemiren, drugi da nije. Najmanje 32 ljudi poginulo u potresu magnitude 7,8 na jugu Filipina.

Kopiranje linka