VIDEO Žena izbacila psa, on ju očajan prati. Snimka slama srce

Internetom se širi video na kojem je Amerikanka izbacila svog psa iz automobila i odvezla se dalje. Sve se dogodilo u Long Beachu, u Kaliforniji, a dostavljač hrane koji se vozio iza automobila snimio je psa kako juri za vlasnicom. Pas se očajnički pokušavao vratiti, ali vozačica je odjurila dalje, prenosi Mail Online.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pas nije odustajao i jurio je za automobilom neko vrijeme. Snimka je vrlo brzo postala viralna, pa se ubrzo javila Destiny Gomez, žena koja spašava napuštene pse i koja je ponudila da će se za njega pobrinuti. Potraga je trajala satima jer je nesretni ljubimac još neko vrijeme trčao naokolo, zbunjeno tražeći vlasnicu.

Pas je spašen, siguran je i nahranjen. Gomez mu je dala ime Chico i pokušat će mu naći dom.

- Bila sam pretužna kada sam vidjela tu snimku. Nisam mogla prestati plakati, a onda sam shvatila da nešto moram učiniti. Sad je kod mene, a zato što je snimka postala popularna, mnogi su mi se javili da bi ga odmah udomili. No, ja želim da to ide polako - neka on najprije dođe sebi, a onda će otići dalje - rekla je Gomez.