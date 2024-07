VIDEO Žestok ruski napad na Ukrajinu: Ubijeno najmanje 20 ljudi, pogledajte snimke užasa!

Najmanje 20 ljudi ubijeno je nakon što je Rusija pokrenula veliki raketni napad na gradove diljem Ukrajine, prenosi BBC. U glavnom gradu Kijevu ubijeno je najmanje sedam ljudi. Gradonačelnik je rekao da je dječja bolnica pogođena projektilom te da je evakuirana.

Šef vojne uprave u središnjem ukrajinskom gradu Kryvyi Rih rekao je da je tamo ubijeno najmanje 10 ljudi, a troje je ubijeno u istočnom gradu Pokrovsku.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je u posjetu Poljskoj, rekao je da je Rusija ispalila oko 40 projektila na ciljeve diljem zemlje.

Rescuers work at Ohmatdyt Children's Hospital that was damaged during a Russian missile strikes, in Kyiv | Foto: Gleb Garanich

Zelenski, koji bi trebao otputovati u SAD na ovotjedni samit NATO-a u Washingtonu, rekao je da je Rusija "masovno napala" Ukrajinu.

Rescuers work at Ohmatdyt Children's Hospital that was damaged during Russian missile strikes, in Kyiv | Foto: Gleb Garanich

- Različiti gradovi: Kijev, Dnjepar, Krivi Rih, Slovjansk, Kramatorsk. Više od 40 projektila raznih vrsta. Oštećeni su stambeni objekti, infrastruktura i dječja bolnica - rekao je.

Oleksandr Vilkul, šef vojne uprave u Kryvy Rih, objavio je da je najmanje 10 osoba ubijeno, a 31 ranjena nakon napada na grad. Od njih je, rekao je, 10 teško ozlijeđeno.

Rescuers work at a site of a building damaged during a Russian missile strikes, in Kyiv | Foto: Gleb Garanich

Stubovi dima mogli su se vidjeti diljem glavnog grada Kijeva, dok video objavljen na društvenim mrežama prikazuje razaranje unutar i izvan dječje bolnice Okhmadyt. Nije poznato je li netko unutra ozlijeđen.