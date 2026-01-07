VIDEO Zimska služba: 'Otkad je prestao padati snijeg, lakše je održavati ceste. Pripravni smo'

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatsku zatrpao gusti snijeg. Velike poplave kod Mostara... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Obilan snijeg cijeli dan pada u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji, a zabijelili su se i šire riječko područje, Istra, Hrvatsko primorje i otoci. To i niske temperature razlog su velikim problemima u prometu jer zimske službe ne stižu dovoljno brzo počistiti prometnice. Izazvalo je to niz nesreća, a na autocesti A6 u Novigradu je izletio i kamion. Poplavljeno više naselja i obiteljskih kuća u bujicama nakon izlijevanja rijeka kod Mostara, aktivirala su se klizišta, očekuje se i 200 litara kiše po kvadratu. Pet godina nije bilo sigurnosnih provjera u baru u Crans Montani u kojem je poginulo 40 ljudi, gradonačelnik odbio dati ostavku. Koalicija voljnih sastala se u Parizu, tema ukrajinskog predsjednika Zelenskog i više od 27 čelnika, među kojima i hrvatskog premijera Plenkovića, su sigurnosna jamstva u slučaju primirja. Gvardiol se teško ozlijedio, "Jošku će trebati mjeseci da opet uđe u formu" – ekskluzivno za 24 sata kaže doktor Boris Nemec.

