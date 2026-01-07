VIDEO Zimska služba: 'Otkad je prestao padati snijeg, lakše je održavati ceste. Pripravni smo'

STRAŠNO
VIDEO Pogledajte kako ledena kiša ruši drvo u centru Knina
KNIN Dio Hrvatske borio se sa snijegom, u Kninu je jučer padala ledena kiša. Od čitatelja doznajemo kako se od 15 sati u utorak sve krenulo smrzavati, neki čak nisu mogli otvoriti ni vrata. - Grane su pucale od leda i tuče, baš je kaos - rekao nam je. HRT Radio Knin javio je da su dobili brojne dojave o lošim i opasnim uvjetima na cestama. Na Vrbniku su odlomljene grane, u Ulici Kninske bojne odroni, a u Ulici 7. gardijske odlomljeno je stablo.
00:16
Snijeg i led lomili grane drveća u Kninu
Video: 24sata Video
OGROMNI ZASTOJI
VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'
Krenuli smo autobusom iz Šibenika prema Zagrebu u 18:45. Ispred tunela Krpani stajali smo dulje vrijeme, nakon toga vozili smo brzinom od oko 20 km/h. Od samog početka puta puše jaka bura, a sada na autoputu ima i obilnog snijega, što dodatno otežava vožnju i smanjuje preglednost. U jednom trenutku svi putnici bili su u strahu zbog izuzetno jakog vjetra. U autobusu je većina mladih i među svima vlada strah zbog uvjeta na cesti, kaže nam jedan čitatelj koji je zapeo na autocesti A1 uslijed jakog snijega. "Ne osjećamo se sigurno u vožnji, niti malo. Baš je kaos. Vjetar je toliko jak da baca autobus", kaže nam dalje... Zbog orkanskog vjetra i mećave za sve skupine vozila zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje, priopčili su oko 21 iz HAK-a...
00:24
Kolona ispred tunela
Video: Čitatelj 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatsku zatrpao gusti snijeg. Velike poplave kod Mostara...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Obilan snijeg cijeli dan pada u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji, a zabijelili su se i šire riječko područje, Istra, Hrvatsko primorje i otoci. To i niske temperature razlog su velikim problemima u prometu jer zimske službe ne stižu dovoljno brzo počistiti prometnice. Izazvalo je to niz nesreća, a na autocesti A6 u Novigradu je izletio i kamion. Poplavljeno više naselja i obiteljskih kuća u bujicama nakon izlijevanja rijeka kod Mostara, aktivirala su se klizišta, očekuje se i 200 litara kiše po kvadratu. Pet godina nije bilo sigurnosnih provjera u baru u Crans Montani u kojem je poginulo 40 ljudi, gradonačelnik odbio dati ostavku. Koalicija voljnih sastala se u Parizu, tema ukrajinskog predsjednika Zelenskog i više od 27 čelnika, među kojima i hrvatskog premijera Plenkovića, su sigurnosna jamstva u slučaju primirja. Gvardiol se teško ozlijedio, "Jošku će trebati mjeseci da opet uđe u formu" – ekskluzivno za 24 sata kaže doktor Boris Nemec.
03:58
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatsku zatrpao gusti snijeg. Velike poplave kod Mostara...
Video: 24sata/Video
NASTAVIT ĆE PADATI
VIDEO Snijeg zabijelio i Cres!
Snijeg je u utorak zabijelio i grad Cres, nakon što su jučer pahulje pale na sjevernom dijelu otoka. Prema DHMZ-u, snijeg će nastaviti padati i tijekom ostatka utorka, a padaline su najavljene i u srijedu...
00:33
Pao snijeg na Cresu
Video: Čitatelj 24sata
NA SLEME NA SLEME...
VIDEO Prava opsada Sljemena: Pogledajte samo red za žičaru!
ZAGREB Neradni dan i čak 30 centimetara novog snijega bili su savršen poziv Zagrepčanima da krenu put Sljemena. Ispred donje postaje žičare stvorila se dugačka kolona građana koji strpljivo čekaju svoj red za odlazak na vrh. Čini se da su mnogi odlučili iskoristiti zadnje trenutke odmora za dozu svježeg zraka, smijeha i zimskih radosti prije povratka radnim obavezama.
00:21
Gužva na Sljemenu
Video: 24sata Video