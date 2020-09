'Vidio sam Jakova Kitarovića, Peteka nisam, bio je mrak'

Policija je snimala i pratila Peteka i Kovačevića. Iz razgovora su zaključili da se sprema primopredaja novca. Iz prostora u kojem je navodno Petek donio mito Kovačeviću, izašao je Jakov Kitarović, piše Jutarnji

<p>USKOK sumnjiči da je poduzetnik Kreško Petek donio 1,96 milijuna kuna mita direktoru Janafa Draganu Kovačeviću u famozni 'Klub'. Policija ih je pratila dva mjeseca ranije te je snimajući njihove razgovore zaključila kako je 'Klub' prostor u Slovenskoj ulici u Zagrebu te da se sprema primopredaja novca.</p><p>Na dan primopredaje snimili su kako iz 'Kluba' izlazi Jakov Kitarović, piše <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/drustvo-iz-slovenske-9-medu-gostima-na-rucku-istog-dana-kad-je-predan-mito-bio-i-j-kitarovic-15020363" target="_blank"><strong>Jutarnji.</strong></a></p><p>- Da, vidio sam ga. Bio je to ručak za Martinje. Ja sam došao među zadnjima, bio je već mrak, Krešu Peteka nisam vidio tamo - rekao je jedan od sudionika za<a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/clan-drustva-iz-slovenske-9-za-jutarnji-da-tamo-je-bio-jakov-kitarovic-ali-peteka-nisam-vidio-15020410" target="_blank"><strong> Jutarnji list.</strong></a></p><p>Bilo je to u studenom 2019. godine, a policija je u to vrijeme snimala Petekove razgovore te je pratila gdje se kreće. Isto je bilo i s Kovačevićem, šefom sigurnosti Janafa Vladom Zorićem i šefom Odjela za prijevoz nafte Damirom Vrbancem, osumnjičenima u velikoj antikorupcijskoj akciji USKOK-a.</p>